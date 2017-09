Viranomaiset valvovat glyfosaatin käyttöä viljapelloilla – väärinkäytöstä sanktioita maataloustukiin

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon on tullut tapauksia, joissa viljapeltoon on saatettu ruiskuttaa kasvinsuojeluaine glyfosaattia ennen puimista. Glyfosaatin käyttö on viljan pakkotuleennuttamisessa on kielletty Suomessa.

Glyfosaattia ruiskutetaan satoon, jotta se valmistuisi nopeammin pakkotuleennuttamisen avulla. Tukes ottaa viljoista jäämänäytteitä, jos sadon kohdalla on vahva epäily glysofaatin väärinkäytöstä.

Glyfosaatti on tehoaine, jota käytetään rikkakasvien torjuntaan.

– Tänä vuonna on jo otettu yksi näyte vehnäpellolta glyfosaatin väärinkäyttöepäilyn vuoksi. Saimme tietää tapauksesta ELY-keskukseen tulleen ilmiannon kautta, Tukesin ylitarkastaja Lotta Kaila kertoo tiedotteessa.

Tukes reagoi kaikkiin glyfosaattiin liittyviin ilmiantoihin. Näyte otetaan, jos siihen on riittävän hyvät perusteet.

– Kasvinsuojeluaineruisku syksyisellä pellolla ei vielä tarkoita, että pellolle levitetään laittomasti kasvinsuojeluaineita, Kaila sanoo.

Kasvinsuojeluaineiden väärinkäyttö aiheuttaa sanktioita maataloustukiin. Sadon käyttäminen elintarvikkeeksi tai rehuksi kielletään, jos siitä aiheutuu vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Glyfosaattivalmisteita on hyväksytty käytettäväksi rikkakasvien torjuntaan puutarhoissa, pelloilla, metsässä ja viljelemättömillä alueilla. Tiedot Suomessa hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista löytyvät Tukesin ylläpitämästä kasvinsuojeluainerekisteristä.