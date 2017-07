Viranomaiset kehottavat tarkastamaan satojen hallien rakenteet

Ympäristöministeriö ja turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ovat kehottaneet varmistamaan yhteensä lähes 400 teräsrakenteisen hallin turvallisuuden, koska niiden rakenteet saattavat olla turvallisuusriski.

Ympäristöministeriön Rakennukset ja rakentaminen -yksikön päällikön Teppo Lehtisen mukaan lista lähetettiin huhtikuun alussa.

- Kyse on tyyppihalleista, joissa on ollut joko sortumia tai rakennevaurioita, Lehtinen kertoo STT:lle.

Lista lähetettiin ely-keskuksille, jotka neuvoivat edelleen rakennusvalvontoja ja nämä taas kiinteistöjen omistajia.

Asiasta ensin kertoneen Ylen mukaan yli 80 hallista on löytynyt riskirakenteita, jotka on kuitenkin suurelta osin korjattu tai korjausta suunnitellaan. Listalla on jäähalleja, maneeseja sekä teollisuus- ja varastokäytössä olevia halleja eri puolilta maata.

- Osaa halleista saattaa koskea niin sanottu hallilaki, jos hallin tai eläinsuojan jänneväli on riittävän pitkä ja pinta-ala on tarpeeksi suuri tai kyseessä on maneesi, Lehtinen sanoo.

Ministeriön ainoa keino asiassa on viedä omistajille tietoa mahdollisista riskeistä, ja sen jälkeen vastuu siirtyy heille, sanoo Lehtinen. Omistaja tilaa paikalle rakenneasiantuntijan, joka kykenee hallin tarkastamaan. Jos jotain todella hälyttävää ilmenee, tarkastaja informoi heti sekä hallin omistajaa että viranomaista ja halli menee käyttökieltoon. Mutta varsinaista ilmoitusvelvollisuutta tarkastuksesta kiinteistön omistajalla ei ole.

Tarkastusvastuun laiminlyönnistä ei suoria sanktioita

Listalla olevien tarkastettavien hallien toimittajana on ollut konkurssiin päätynyt Nordic Hall/Korato tai Muotopeite Oy. Lehtisen mukaan näiden valmistajien halleissa on ollut selkeitä ongelmia.

- Hallien rakentamisessa on käytetty kolminivelkehiä, joissa on niin paljon niveliä, että niiden jäykistäminen on ihan oma asiansa. Jos sitä ei ole osattu tehdä, niin jopa sortumavaara on olemassa, Lehtinen sanoo.

Kaikki lain piirissä olevat hallit pitää olla tarkastettu huhtikuun 2019 alkuun mennessä. Jos hallia ei ole tarkastettu siihen mennessä, seurauksia ei ole luvassa, mutta vastuu kuuluu kiinteistön omistajalle, Lehtinen muistuttaa.

- Olemme lähteneet siitä, että jos halli romahtaa ja joku kuolee, niin siinä on sanktioita sen verran, ettei kukaan halua sitä tunnolleen ottaa.

Lehtinen toteaa, että omistajan raportointivastuu olisi helppo toteuttaa.

- Tarkastuksen yhteydessä kirjoitetaan tarkastuspöytäkirja. Se olisi helppo tarjota vaikka sisääntuloaulassa tai verkkosivuilla asiakkaille, jotka näkisivät, että tämä halli on tarkastettu ja hyväksi todettu, Lehtinen sanoo.

Laukaassa vuonna 2013 sattunut maneesiturma, jossa kuoli 10-vuotias tyttö, johti lakiin, joka velvoittaa arvioimaan laajarunkoisten hallien rakenneturvallisuutta.

