Vipinä St. George-hotellilla rauhoittui, huomio nyt Kalastajatorpassa – Helsingin keskusta vilisee poliiseja

Tiukentuneet turvatoimet näkyvät Helsingin keskustassa. Esimerkiksi Mannerheimintie vilisee poliiseja, raportoi Lännen Median toimittaja.

Donald Trumpin ja Vladimir Putinin Suomen-vierailun alla otsikoissa olleen luksushotelli St. Georgen liepeillä lähes kaksi viikkoa ollut vipinä on ainakin osittain rauhoittunut. Paikalla oleva Lännen Median toimittaja Sakari Muurinen kertoo, hotellin edustalla on yhä diplomaattikilvin varusteltuja autoja, mutta muuten tilanne vaikuttaa rauhalliselta. Puoli yhdeksän aikoihin paikalta poistui tilataksien letka.

Suurin huomio on kääntynyt nyt hotelli Kalastajatorppaan, jossa Trumpin pariskunnan on arvioitu majoittuvan. Toisena vaihtoehtona on pidetty Kalastajatorpan vieressä sijaitsevaa valtion vierastaloa.

St. Georgea pidettiin aiemmin mahdollisena Trumpien yösijana, koska hotellilla on viime päivinä pörrännyt amerikkalaisia delegaatioita ja turvamiehiä. Yhtenä mahdollisena yöpymispaikkana pidettiin ennakkospekulaatioissa myös Yhdysvaltain suurlähetystöä. Sitä, missä esimerkiksi ulkoministeri Mike Pompeo majoittuu, ei ole kerrottu. Pompeon on määrä tavata ulkoministeri Timo Soini.

Turvatoimet Helsingin keskustassa ovat tiukentuneet presidenttiparin saapumisen lähestyessä. Muurinen kertoo, että esimerkiksi Mannerheimintie ja Esplanadin alue ovat täynnä poliiseja ja sotilaspoliiseja.