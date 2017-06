Ville Niinistö sai lämpimät läksiäiset - "asiapentti" haluaa olla hyvä väistyvä johtaja

Vihreiden väistyvä puheenjohtaja Ville Niinistö piti viimeisen puoluekokouspuheensa raikuvien läksiäisaplodien saattelemana.

Puolituntisen puheen aikana yleisö puhkesi odotetusti spontaaneihin aplodeihin, mutta varsinaisia herkistymisiä ei puheenjohtajalla nähty.

Ennen puheensa alkua puoluekokouksessa näytettiin kiitosvideo, joka oli koottu Niinistön puheenjohtajakauden aikana.

- Kun Ville aloitti puheenjohtajana ja ministerinä, Ville aloitti tiukkana asiapenttinä, puoluesihteeri Lasse Miettinen totesi videolla.

Muuten video summasi yhteen hänen puheenjohtajavaiheensa hetkiä.

- Jatketaan siitä, mistä tarkoitus on, koska olen sellainen asiapentti, Niinistö aloitti lopulta puheensa.

Ville Niinistön jäähyväispuhe vihreiden puoluekokouksessa.

Puheessaan Niinistö keskittyi paljon asioihin, joita vihreät on pitänyt esillä paljon viime vuosina. Hän nosti esiin ilmastonmuutoksen hillinnän, tasa-arvon edistämisen ja ennen kaikkea koulutuksen edistämisen. Niinistö myös julisti vihreät feministiseksi puolueeksi

Yleispuolueen suuntaan puoluettaan vienyt Niinistö myös pyrki murtamaan ennakkoasenteita, joita urbaaneina pidettyihin vihreisiin liitetään.

- Vihreille ei ole merkitystä, missä ihminen asuu. Me emme hyväksy ihmisten vastakkainasettelua asuinpaikan perusteella.

Hän toisti tavoitteen, että puolue pyrkii pääministeripuolueeksi, ja tulevalle vaalikaudelle Niinistö ilmoitti puolueen ajavan muun muassa translakia ja sitä, että Juha Sipilän (kesk.) hallituksen tekemät koulutusleikkaukset peruttaisiin.

- Olennaista on muistaa, että me vihreät olemme arvopuolue. Meitä ei äänestetä etujen tavoittelemiseksi, emmekä me sellaista politiikkaa ihmisille myöskään tarjoa, Niinistö sanoi.



Kuusi vuotta puoluettaan johtanut Niinistö jättää puolueensa aikana, jona sen kannatus on ennätyslukemissa.

Kuntavaalien menestys nousi esiin toistuvasti kokouksen alkupuheenvuoroissa, ja yleisesti ottaen Tampereella Sampolan juhlasalissa pidettävä puoluekokous alkoi rennossa ilmapiirissä.

- Kannatuksen kasvu velvoittaa meitä. Se velvoittaa meitä olemaan uskollisia suomalaisille ja äänestäjillemme, hän sanoi.

Niinistö nosti esiin myös puolueen aseman oppositiossa, jota on kritisoitu populistisena.

- Me emme ole kritisoineet hallitusta sen takia, että olemme oppositiossa, vaan sen takia, että suomalaiset ansaitsevat parempaa.

Puheensa lopussa hän avasi omia ajatuksiaan omasta puheenjohtajuudesta, Hän kuvasi aikaa raskaaksi mutta kertoi eläneensä "täysillä" vihreiden hyväksi.

Hän päätti puheensa lausahdukseen, jota hän kertoi käyttäneensä poliitikon uransa alkuaikoina.

- HUomaan, että se on ajankohtainen edelleen tänään: Meidän on oltava riittävän kovia ajaaksemme asioita tehokkaasti, ja riittävän pehmeitä, jotta tiedämme, mitä oikeat asiat ovat.

Poistuessaan lavalta hän heitti, että toivoi puolueen pysyvän yhtenäisenä myös uuden puheenjohtajan valinnan jälkeen. Yleisö palkitsi tämän, perussuomalaisten puoluekokouksen jälkeisiin tapahtumiin epäsuorasti liittyvän heiton aplodein.



Puheensa jälkeisessä tiedotustilaisuudessa Niinistö kertoi yrittävänsä olla "hyvä väistyvä puheenjohtaja". Hän ei vieläkään kertonut, ketä puheenjohtajaehdokkaista hän kannattaa.

Hän kertoi, että on yrittänyt haastaa puheenjohtajuutensa aikana lyhytnäköisyyttä.

- Päätösten arvopohjan ja näköalan pitää kauas tulevaisuuteen kestävää, hän totesi.

Niinistön seuraaja selviää tänään lauantaina iltapäivästä, noin kello 14 jälkeen, kun ääntenlaskenta on valmistunut. Vihreät ovat äänestäneet uudesta puheenjohtajasta kevään aikana jo etänä, mutta äänet lasketaan vasta puoluekokouksessa.