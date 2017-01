Ville Niinistö: ”Idea palkkaleikkurista ja työajan pidentämisestä alkaa näyttää yhä pahemmalta virheeltä”

Talouspolitiikan arviointineuvosto arvioi tiistaina julkistetussa raportissaan, että hallitus ei saa pienennettyä julkisen talouden alijäämää haluamalleen tasolle, ellei se ryhdy miljardiluokan säästöihin ja veronkorotuksiin.



– Rakenteellinen suhdannekorjattu alijäämä tulee ennusteiden mukaan olemaan yli prosentti bruttokansantuotteesta vielä vuonna 2019. Sitä koskevan tavoitteen (0,5 % BKT:sta) saavuttaminen vaatisi julkisyhteisöjen rahoitusaseman kohentamista noin 1,3 miljardilla eurolla. Jotta hallituksen oma tavoite julkisen talouden tasapainosta saavutettaisiin, tulisi julkisen sektorin menoja pienentää tai tuloja kasvattaa tämän lisäksi vielä 1,1 miljardilla eurolla, viisi professoria arvioi raportissaan.



Oppositiopuolue vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö pitää tutkijoiden arviota Suomen julkisen talouden tilasta vakavana – ja osoituksena hallituksen talouspolitiikassaan tekemistä virheistä.



– On tyly arvio asiantuntijoilta, että kilpailukykysopimus veroratkaisuineen heikentää julkista taloutta eikä auta merkittävästi työllisyyden nostamisessa. Hallitus on laittanut kaikki sen varaan, että esimerkiksi opettajien ja hoitajien lomarahojen leikkaus auttaisi merkittävästi yksityisen sektorin työllisyyttä. Haittavaikutukset työmotivaatioon ja ilmapiiriin julkisen sektorin naisvaltaisilla aloilla ovat jo tapahtuneet, mutta hallituksen mainostamaa hyötyä työllisyydelle palkkaleikkurista ei näytä tulevan, Niinistö arvioi Lännen Medialle.



Vihreiden puheenjohtaja epäilee, että hallitus yrittää paikata kilpailukykysopimuksen ainakin osittaista epäonnistumista lisäleikkauksilla sosiaaliturvasta.

Vihreät esittää isoja muutoksia asumistukeen



– Nyt on vaarana, että hallitus aikoo seuraavaksi tehdä lisää leikkauksia ihmisten sosiaaliturvasta ja palveluista paikatakseen omia virheitään. Suurituloisille kikyn osana annetut anteliaat veronkevennykset voivat tulla jälleen pienituloisten maksettaviksi, jolloin eriarvoistuminen vain pahenee. Sitä ei voi hyväksyä. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) idea palkkaleikkurista ja työajan pidentämisestä alkaa näyttää yhä pahemmalta virheeltä, joka johtaa leikkausten kierteeseen, Niinistö sanoo.



Vihreät esittää isoja muutoksia asumistukeen ja julkaisee mallinsa asiasta tällä viikolla. Niinistö kertoo Lännen Medialle, mikä on vihreiden valmisteleman mallin ydin.



– Nyt hallituksen on korjattava suuntaa. Ihmisiä on nostettava työhön ja torjuttava eriarvoisuuden kasvaminen. Tarvitaan tehokkaita työllisyyttä nostavia uudistuksia. Yksi keino kannustinloukkujen poistamiseen olisi asumistuen uudistaminen erottamalla tukitaso vuokran määrästä. Lisäleikkauksia ei saa kohdistaa palveluihin ja sosiaaliturvaan. Heikompiosaisia ei saa laittaa hallituksen virheiden maksajiksi, Niinistö painottaa.