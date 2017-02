Ville Niinistö: Haavisto on ykköshaastaja – ennakkosuosikki, jos Sauli Niinistö ei lähde kisaan

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sanoo olevansa helpottunut ja onnellinen, kun Pekka Haavisto lupautui puolueensa presidenttiehdokkaaksi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.



– Olen pyytänyt häntä harkitsemaan ehdokkuutta useamman kerran ja tämä on hyvä uutinen vihreille ja Suomelle. Niin Suomi kuin maailmakin tarvitsevat Pekan kaltaista humaania arvojohtajaa ja rauhanrakentajaa, Niinistö kehuu.



Niinistö katsoo, että Haavisto nousee automaattisesti istuvan presidentin Sauli Niinistön ykköshaastajaksi, jos tämä päättää lähteä hakemaan toista kautta. Hän viittaa Haaviston kansainvälisiin suhteisiin, kokemukseen ja näkemyksiin.



– Aika harvassa ovat ne henkilöt Suomessa, jotka pystyvät tarjoamaan tällaisen vahvan vaihtoehdon nykyiselle presidentille myös linjan ja johtamisen tavan näkökulmasta, Niinistö sanoo.



Sauli Niinistö ei ole vielä kertonut aikeistaan. Viimeksi Haavisto pääsi toiselle kierrokselle tätä vastaan ja keräsi lähes 1,1 miljoonaa ääntä Niinistön 1,8 miljoonan verrattuna.



– Jos Niinistö ei ole käytettävissä presidenttiehdokkaaksi, niin silloin arvioni on, että Pekka Haavisto on ennakkosuosikki. Hänen kampanjansa kannalta se tarkoittaisi, että mahdollisuudet ovat vielä huikeammat, Niinistö sanoo.



Muodollisesti Haaviston valinnasta presidenttiehdokkaaksi päättää vihreiden valtuuskunta huomenna sunnuntaina. Muita ehdokkaita ei ole ollut esillä, joten Haaviston valinta on käytännössä selvä.