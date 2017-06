Juntunen teki henkilökohtaisesti aivan oikean arvion. Herätysliikettä ovat repineet vuodesta toiseen raskaat ja hirvittävät asiat, joten on täysin ymmärrettävää, että sen johtopaikoille ei ole enää tunkua... Liikkeen julistus on muuttunut, eikä sen jäsenet enää ymmärrä "synnin" ja synnin eroa - toisin sanoen, raskaita syntejä on tehty ja tehdään, mutta osa jäsenistä ymmärtää synninpäästön aivan liian yksinkertaisesti. "Synti" rakentuu armonmeriopin mukaan siten, että hirvittäväkin rikkomus esim. lasta kohtaan upotetaan anteeksiannon myötä armonmereen ja joka sen sieltä ylös onkii, syyllistyy itse vastaavaan syntiin?

Toivon sydämestäni nyt Porin suviseurojen alla, että liikkeen johto, joka on välillisesti vastuussa kaikista liikkeen piirissä tapahtuvista asioista, ottaisi jämerän otteen seurakunnastaan! Samoin toivoisin "naisen äänen" kaikuvan evankeliumin työssä ja seurasaarnojen julistajana. Islamilainen naisen vaientaminen seurakunnassa on vakava asia - senhän me olemme nyt moninaisesti kokeneet.