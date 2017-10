Viljelijätukien kevään maksuaikataulu pysyy ennallaan

Maaseutuvirasto on julkaissut ensi kevään viljelijätukien maksuaikataulun. Tuet on tavoitteena maksaa samassa aikataulussa kuin viime keväänä.



Maaseutuvirasto maksaa valtaosan tuista kahdessa maksuerässä, joista ensimmäinen on arviosumma ja toinen laskennassa tarkentuva tuen loppuosa. Viljelijätukien maksamiselle esitetyt aikataulut ovat tavoitteellisia maksuaikoja, eivät maksujen eräpäiviä.



Maidon pohjoisen tuotantotuen Maaseutuvirasto maksaa kuukausittain edellisen kuukauden maidontuotannon perusteella. Kansalliset pinta-alaperusteiset tuet maksetaan yhdessä osassa jo hakuvuoden puolella.

EU:n suorien tukien maksut on jaettu kahteen maksuerään. Valtaosa tuista maksetaan viljelijöille ennakkoina tämän vuoden puolella. Poikkeuksena on EU:n lammas- ja vuohipalkkio, joka tulee kokonaan maksuun ensi kesäkuussa.