Viljelijä lihakohusta: Kurjaa, että oppi pitää tulla kuluttajille kantapään kautta

Skandaali pilantuneen brasilialaislihan pääsystä myyntiin tuntuu maailmanlaajuisesti, sillä Brasilia on lihantuotannon ja -viennin suurmaita. Tuontimäärissä Suomeenkin puhutaan miljoonista kiloista.



Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan myös Suomeen on päätynyt lihaa pilaantumiskohun kohteena olevista yrityksistä.



Suomen broileryhdistyksen puheenjohtaja ja broileritilaa Lapualla viljelevä Suvi Rantala-Sarjeant toteaa alkuun asian julkitulon olevan suomalaiselle tuotannolle hieno juttu.



– Olenkin ihmetellyt, miksei suomalaista, puhdasta ja antibioottivapaata tuotantoa ole arvostettu enempää. Ehkä tarvittiin tällainen herätys. Toisaalta on kurjaa, että oppi saadaan näin kantapään kautta, hän tuumii.



Esimerkiksi antibiootteja suomalaisilla broileritiloilla ei ole tarvittu vuosikausiin. Naudan- ja sianlihantuotannossakin niitä käytetään hyvin pieniä määriä vain tarpeeseen, ei ennaltaehkäisevästi.



– Espanjassa antibiootteja käytetään 19-kertaisesti ja Saksassakin kuusinkertaisia määriä Suomeen verrattuna, MTK:n kotieläinasiamies Jukka Rantala muistuttaa.



Viljelijän ja kotieläinasiamiehen viesti suomalaisille kuluttajille on sama: valitse Suomessa tuotettu vaihtoehto. Ravintoloissa ja laitoskeittiöissä hän kannustavat kysymään, mistä ruuan raaka-aineet ovat kotoisin.



Suomessa kulutetusta broilerinlihasta reilu 80 prosenttia on kotimaista alkuperää ja vajaa viidennes on tuotu ulkomailta. Thaimaa on Brasilian lisäksi toinen EU:n ulkopuolinen iso tuontimaa.