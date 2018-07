Viljasadosta povataan 2000-luvun niukinta - ruissato riittänee vain puoleen kotimaisesta käytöstä

Hallitus on aloittanut parin vuoden sisällä varmuusvarastojen alasajon. Syyksi on ilmoitettu kustannukset.

Viimeistään nyt on ryhdyttävä kasvattamaan varmuusvarastoja. Käytännössä heti kun saadaan hyvää satoa, josta riittää ylimääräistä. Viljelijöille on maksettava maataloustuet vain myydystä tuotteesta, jotta väärinkäytökset voidaan karsia. On maataloustuen saajia, jotka vain kylvävät, jättävät lannoittamisen, tuholaistorjunnan ja lopulta elonkorjuunkin tekemättä, koska tukiaisilla saa mukavan potin ilmankin. Tätä tapahtuu jopa vuokrapelloilla, joten tukiaispotin täytyy olla aika muheva, koskapa se kannattaa.