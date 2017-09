Viking julkisti suunnitelmia Kiinan laivastaan - ruotsalainen hotellisuunnittelija tekee sisustuksen

Laivayhtiö Viking Line on julkistanut tänään ensimmäisiä suunnitelmia Kiinassa rakennettavasta, Turun linjan matkustaja-aluksesta. Laivan sisustussuunnittelusta vastaa ruotsalainen arkkitehtitoimisto Koncept Stockholm.

Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses sanoo, että Viking Line tavoitteena on, että uudessa aluksessa on jotakin, mitä ei ole ennen nähty. Yhtiö halusi, että laivan sisustuksen suunnittelevat arkkitehdit, jotka eivät ole aiemmin tehneet töitä varustamoille. Koncept Stockholm on tunnettu Ruotsissa hotellien ja kauppakeskusten suunnittelijana. Suomalaisille tuttu Haymarket-hotelli Tukholman keskustassa on viimeisimpiä Koncept Stockholmin suunnittelemia kohteita.

- Laiva liikennöi iltaisin Tukholmasta Turkuun, joten se on suunnattu enemmän ruotsalaisille asiakkaille, Hanses perustelee ruotsalaisten arkkitehtien valitsemista.

Arkkitehdit Niclas Makowsky ja Ann Marie Ekroth kertovat olevansa hyvin ylpeitä siitä, että pääsevät suunnittelemaan Ruotsin laivaa. Keskeinen teema suunnittelussa on matka läpi saariston, joka on yksi maailman kauneimmista.

Laivassa tulee olemaan huomattavan suuret ikkunat sekä ravintoloissa että hyteissä. Viking Linen mukaan erityisesti Aasiasta tulevat turistit voivat tuijottaa ikkunoista ulos tuntikausia Turun linjan päivävuorolla. Heille elämys on myös matkustaminen jäisen saariston läpi talvisin.

Viking Linen laiva rakennetaan Xiamenin telakalla Kiinassa. Sen arvioidaan valmistuvan 2020. Alus korvaa Turun reitillä liikennöivän Amorellan. Viking Line on ensimmäinen suomalainen varustamo, joka on tilannut matkustaja-aluksen Kiinasta. Hansesin mukaan laiva etenee aivan suunnitelmien mukaan.