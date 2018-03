Piiperot taas vauhdissa. Suomen petolintukanta on jo nyt aivan liian vahva, viime syksynä päivän kävely valtion mailla = 5 petolintua vs. 3 metsäkanalintua, sata varmasti tällä hetkellä nuokin metsäkanat on petolintujen mahassa. Se on totta, että nuo Metsähallituksen avohakkuut (jotka ei näy pikiteille) pilaavat kaikkien lintujen lisääntymiset, mutta petoja on liikaa.