Viimeinenkin jäänmurtaja lähti töihin, erityisesti Perämeren jäätilanne on nyt haastava

Kaikki Suomen yhdeksän jäänmurtajaa ovat nyt töissä, kerrotaan Liikenneviraston Talvimerenkulunyksiköstä. Viimeisimpänä liikkeelle on lähtenyt Nordica, joka avustaa Suomenlahdella.

Kuluva talvi on merenkulun kannalta edellisvuosia hankalampi. Jäätilanne on vaikea erityisesti Perämeren väylillä. Tällä hetkellä Kemi–Tornio-väylällä on koko ajan kaksi jäänmurtajaa. Oulun-väylällä on yksi jäänmurtaja töissä, ja Merenkurkun alueella avustaa kaksi alusta.

Tiiviit sohjoalueet ovat Perämeren kaarella työllistäneet jäänmurtajia. Väylien avaamisen lisäksi jäänmurtajat ovat joutuneet hinaamaan huomattavan määrän kauppalaivoja.

Kylmien ilmojen ennustetaan jatkuvan vielä maaliskuussa. Talvimerenkulunyksiköstä arvioidaan, että jääpeite laajenee todennäköisesti maaliskuun puoliväliin saakka.

– Suomen talviolosuhteet poikkeavat kaikista muista maista siinä, että vain meillä kaikki satamat jäätyvät joka vuosi. Vaikka merialueilla ei joka talvikaudella olisikaan paljoa jääpeitettä, niin rannikot silti jäätyvät, sanoo Talvimerenkulkuyksikön päällikkö Markus Karjalainen.

Liikennevirasto päättää, milloin jäänmurtajat lähtevät liikkeelle, sekä vastaa niiden sijoittelusta merialueella. Lisäksi virasto päättää satamien liikennerajoituksista, jotta laivojen jääluokitus on suhteessa vallitsevaan jäätilanteeseen.

Suomella on muun muassa Ruotsin ja Venäjän kanssa valtiosopimukset jäänmurron yhteistyöstä. Toimintatavat eroavat maittain. Venäläisten kanssa avusta neuvotellaan erikseen. Sen sijaan ruotsalaisten kanssa yhteistyö on tiivistä ja avunanto automaattista.

– Meillä on yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä, josta näemme mitä kukin tekee ja mitä on suunnitteilla. Ruotsalaiset eivät jää odottamaan avunpyyntöjämme, vaan käytännössä operoimme yhteistä laivastoa, Karjalainen kertoo.

Tänä talvena ensimmäinen jäänmurtaja lähti matkaan 18. joulukuuta. Talvimerenkulunyksiköstä arvioidaan, että viimeinen jäänmurtaja palaa Helsinkiin toukokuussa.

Jäänmurtajia ja monitoimimurtajia uhkaa kansipäällystön lakko, joka alkaisi 7. maaliskuuta. Valtakunnansovittelija Minna Helle jätti kiistaan sovintoesityksen torstaina.