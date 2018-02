Lääkärillekin pääsisi, jos perusterveet mutta influenssaan sairastuneet tajuaisivat jäädä kotiin sairastamaan. Influenssa on todella ikävä tauti, mutta siihen ei ole lääkettä. Terveyskeskuksen lääkärillä ei ole taikatemppuja influenssaa vastaa vaan hän kehoittaa menemään kotiin, sänkyyn lepäämään ja juomaan mahdollisimman paljon nesteitä. Kipulääkettä voi ottaa jos särkee mutta kipulääkekään ei paranna virusperäistä sairautta. Hyvin hyvin harva a- tai b-virus muuttuu miksikään muuksi parissa viikossa. Sairasta ja odota, se menee ohi. Yskit sen pois. Näin terkkarissa jäisi tilaa niille, joilla on jo kättelyssä heikompi immuunitilanne. No mistä sen tietää, onko kyseessä paha nuhakuume vai influenssa. Jolla on ikinä ollut influenssa, niin tietää kyllä eron!