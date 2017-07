Viikon hyvät uutiset: Sähköstä saatiin tuotettua proteiinia Suomessa, Urho-koira kuntouttaa senioreita

Vaikka onnettomuudet, kiistat ja kriisit hallitsevat usein uutisotsikoita, maailmaan mahtuu myös paljon hyvää.



Kaleva.fi kokosi Viikon hyvät uutiset -jutun, johon on poimittu päättyvän viikon hyviä uutisia.



1. Suomessa on onnistuttu tuottamaan sähköstä proteiinia, jolla on mahdollista lievittää maailman nälänhätää. VTT:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteistutkimuksessa saatiin aikaan ensimmäinen erä yksisoluproteiinia sähkön ja hiilidioksidin avulla. Valmistettua proteiinia voidaan kehittää ihmis- ja eläinravinnoksi soveltuvaksi.

2. Koira kuntouttaa senioreita Oulussa. Suomenlapinkoira Urho työskentelee oululaisessa vanhainkodissa Hiirosenkodissa. Koiralta saatu välitön ja innostunut palaute myös nostattaa ikäihmisten itsetuntoa.

3. Kesäauto Kaalepin ominaisuudet testattiin vaativissa grillijono-olosuhteissa. Eivätkä Kalevan testaajat jääneet ilman grillievästä.

Kalevan uutistuottajat Henrik Ahola ja Panu Sivula päättivät testata kesäauto Kaalepin ominaisuudet vaativissa grillijono-olosuhteissa.

4. Oululainen stand up -koomikko Matti Patronen kirjoittaa Kalevan blogissaan, että uskominen johonkin voi olla päätös. "Niinpä olenkin päättänyt alkaa uskoa johonkin: elämään, toivoon, siihen, että asiat menevät koko ajan parempaan suuntaan niin omassa elämässä kuin globaalistikin. Siihen, että elämä kantaa. Ilman tätä uskoa en olisi koskaan uskaltanut heittäytyä koomikoksi."

5. Monty Python -komediaryhmästä tunnettu brittikoomikko Michael Palin lähetti videoterveiset 100-vuotiaalle Suomelle. Komediakonkari lauloi videolla myös Monty Pythonin tv-ohjelmista tutun Finland-serenadin.

– Tunnen suurta läheisyyttä teihin itsenäisyytenne 100-vuotisjuhlan lähestyessä, Palin toteaa videolla.

6. Kadonnut Imelda-kana löytyi kuin taikaiskusta Pateniemessä. Sosiaalisessa mediassa jännitettiin maanantai-iltana Oulun Pateniemessä Sahantiellä kadonneen Imelda-kanan kohtaloa. Omistajien mukaan kadoksissa oli maailman tyhmin kana, Imelda, joka eksyy orrelleenkin. Imelda löytyikin yllättäen seuraavana aamuna toisten kanojen joukosta. Kanan seikkailut ovat herättäneet kiinnostusta ja sympatiaa sosiaalisessa mediassa.