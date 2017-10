Viikon hyvät uutiset: Ruskon jätteen biokaasulla korvataan bensiiniä, Sirkka-kukko löysi uuden kodin

Vaikka onnettomuudet, kiistat ja kriisit hallitsevat usein uutisotsikoita, maailmaan mahtuu myös paljon hyvää.

Kaleva.fi kokosi Viikon hyvät uutiset -jutun, johon on poimittu päättyvän viikon hyviä uutisia.

1. Suomen pohjoisin biokaasuasema Oulun Ruskossa on myynyt biokaasua kuukauden ajan. Biokaasua on tankattu autoihin yhteensä reilut 1800 kiloa. Kaasulla on korvattu 3000 litraa bensiiniä. Biokaasua tuotetaan Ruskoon tuodusta biojätteestä sekä vuosikymmenien saatossa kaatopaikalle kasatusta eloperäisestä jätteestä. Sen käytöstä aiheutuu hiilidioksidipäästöjä vain viisi grammaa kilometriltä. Bensiinillä ajettaessa päästöjä syntyy noin 164 grammaa kilometriltä.

2. Hollihaan vanhusten lemmikki Sirkka-kukko sai uuden kodin Pudasjärveltä ja välttyi pahimmalta. Palvelukodin kesäkanalassa kuopsutelleen Sirkan kohtalo oli vaakalaudalla, sillä kukaan ei tuntunut huolivan Sirkkaa. Palvelukodin asukkaat nimesivät pikkutipun Sirkaksi, mutta siitä kasvoikin kukko. Nyt Sirkka pääsee kahden kanakaverinsa kanssa uuteen kotiin.

Ylöjärveläiset pariskunnat asennuttivat aurinkopaneeleita paritalonsa katolle viime kesänä. Kuvassa Risto Viskari, Kaija Hietaharju, Leila Sinisalo ja Jorma Sinisalo. KUVA: Jari Toivonen

3. Suomessa tehtiin Tuulivoimayhdistyksen mukaan tiistaina uusi tuulivoiman tuotantoennätys, kun vuorokauden aikana tuotettiin 29 800 000 kWh sähköä. Se vastasi 13 prosenttia Suomen kulutuksesta saman vuorokauden aikana.





Tessu alkaa nukkumaan iltasella. KUVA: Lukija / Lukijan kuva

Uusiutuvan energian tuotanto on maailmanlaajuisesti kovassa kasvussa, varsinkin aurinkosähkön nopea lisärakentaminen on tuonut tulosta. Kansainvälinen energiajärjestö IEA ennustaa, että uusiutuvan sähkön tuotantokapasiteetti kasvaa 43 prosenttia nykyisestä seuraavan viiden vuoden aikana.

4. Viikon tykätyin lukijakuva on hellyttävä Tessu-koira, joka on menossa nukkumaan. Lukija kommentoi kuvaa osuvasti: "Suomen kansalliskoiramme. Suomenpystykorvan katse naulaa kiinni niin isännän kuin linnutkin puuhun. Aivan upea koira!"

5. Oulussa pilotoidaan yhdeksäsluokkalaisille suunnattua Yrityskylä Yläkoulua.

Yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus on yritystoiminnan simulaatio, jossa oppilaat toimivat yrityksen johtoryhmänä ja kilpailevat parhaasta maineesta ja tuloksesta kansainvälisillä markkinoilla.