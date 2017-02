Viikon hyvät uutiset: Oulun keskustaan uusi liike, Ouluun myös ritari

Ikävien uutisten lisäksi maailmassa tapahtuu myös hyviä asioita.

Kalevan verkkotoimitus listaa poimintoja kuluneen viikon hyvistä uutisista. Juttu julkaistaan sunnuntaisin.

Sunnuntaina 5.2 klo 9:25, Lapinpöllö otti kiekon haltuun Niittyaron luistelukentällä. KUVA: Lukija / Lukijan kuva

1. Oululainen Julia Erkkilä nappasi Niittyaron luistelukentällä kuvan lapinpöllöstä, joka istahti lepäämään jäällä olleen kiekon päälle. Pöllö lehahti kentälle yllättäen metsästä jäälle.

2. Vuokra-asuminen on Oulussa muuta maata halvempaa. Ainakin vuokra-asuntoa etsiville tämä on hyvä uutinen. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan neliövuokrat ovat Oulussa selvästi alhaisemmat kuin muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa.

3. Sarjakuvataitelija Ville Ranta sai tiistaina Ranskan kansallisen ansioritarikunnan (Ordre national du Mérite) ritarimerkin. Suurin osa Rannan teoksista on käännetty ranskaksi. Ranta on ensimmäinen suomalainen sarjakuvataiteilija ja pilapiirtäjä, joka on saanut ritarikunnan kunniamerkin.

4. Puhelimen kuulokkeen johdot ovat jälleen yhtenä solmumökkynä taskussa tai repussa. Tuttu tilanne, johon haluaisi helpotusta. Oululainen Riina-Kaisa Autti keksi ongelmaan yksinkertaisen ja halvan niksin.

KUVA: Riina-Kaisa Autti / Lukijan kuva

5. Balmuir avasi lauantaina liikkeen Oulun keskustassa. Tarkoituksena on ajaa sisään sisustustavaroihin ja klassiseen muotiin erikoistuneen yrityksen uutta liikekonseptia, kertoo toimitusjohtaja Heidi Jaara. 400 neliön liiketilat sijaitsevat Kauppurienkadun kulmassa Valkeaa vastapäätä.

6. Oululainen peliyhtiö SingOn lanseerasi uuden mobiilikaraoken. Karaoke game -sovellus pääsi App Storen suosituksiin ja lataukset lähtivät heti mukavaan nousuun. Yhtiö lähtee tavoittelemaan satojatuhansia kuukausikäyttäjiä etenkin Yhdysvalloista ja Iso-Britanniasta.