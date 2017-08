Viikon hyvät uutiset: Oululaiskaverukset kalastivat Tenon jättiläisen ja maailmanmestari saapuu Raattiin

Vaikka onnettomuudet, kiistat ja kriisit hallitsevat usein uutisotsikoita, maailmaan mahtuu myös paljon hyvää.

Kaleva.fi kokosi Viikon hyvät uutiset -jutun, johon on poimittu päättyvän viikon hyviä uutisia.

1. Oululaiset Marko Backman ja Matti Luukinen narrasivat Tenojoella saaliikseen todellisen suurlohen. Backmanin "dieselveturiksi" kuvaileman 23-kiloisen kojamon kalastus tallentui myös videolle.

2. Oulun poliisin Hero-partiokoira on pelastanut jo kaksi ihmishenkeä. 4-vuotias saksanpaimenkoira on yksi Oulun poliisin noin 20:sta partiokoirasta. Poliisikoirille on käyttöä varsinkin marjastuskauden aikana.

3. Oulussa tuotekehitystä tekevä Uros Group aikoo napata tänä vuonna satojen miljoonien eurojen liikevaihdon. Kansainvälisen mobiilipalveluyrityksen Uros-nimi tulee sanoista Universal Roaming Solutions.

Kenian keihäskarpaasi Julius Yego heittää keihästä Raatissa elokuussa. Arkistokuva. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

4. Keihäänheiton hallitseva maailmanmestari Julius Yego nähdään elokuussa Oulussa. Kenialainen olympiahopeamitalisti osallistuu Raatin stadionilla järjestettäviin Oulun Tähtikisoihin, joissa on mukana myös useita kotimaan huippu-urheilijoita.

5. Jättiristeilijä Mein Schiff 6 piipahti Helsingissä. Alukselta löytyy muun muassa ravintoloita, baareja, casino, uima-altaita, koripallokenttä, juoksuratoja ja teatteri.