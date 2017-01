Vihreillä kova tavoite kuntavaaleissa: Suurin kolmessa kaupungissa ja viisisataa valtuutettua

Vihreät tavoittelee kuntavaaleissa suurimman puolueen asemaa Helsingissä, Tampereella ja Turussa.



Vihreät käynnisti kuntavaalikampanjansa lauantaina Vantaalla pidetyillä puheenjohtajapäivillään. Puolueen puheenjohtajan, kansanedustaja Ville Niinistön mukaan vihreiden kannatustavoitteena vaaleissa on 14 prosenttia.



Viimeisimmän Ylen gallupin mukaan puolueen kannatus on 13,7 prosenttia.



Tavoitteen saavuttaminen edellyttää Niinistön mukaan sitä, että ehdokasasettelu onnistuu. Puolue tavoittelee 2 500 kuntavaaliehdokasta ja sitä, että vihreitä voisi äänestää entistä useammassa kunnassa. Menestys vaatisi myös merkittävää kannatuksen lisäystä keskisuurissa kaupungeissa.



– Tavoite on saada ennätysmäärä ehdokkaita, Niinistö sanoo.



Puoluesihteeri Lasse Miettisen mukaan puolueella on tällä hetkellä noin 1500 ehdokasta kasassa. Ehdokaslistojen jättämiseen on aikaa neljä viikkoa. Kuntavaalit käydään huhtikuun 9. päivä.



Puolue on arvioinut, että vaaleissa tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi valtuutettujen määrän lisäämistä puolella nykyisestä. Niinistön mukaan valtuutettuja olisi tarkoitus saada 500.



Vihreät on ottanut puolueen kärkiteemoiksi koulutuksen edistämisen, ympäristön suojelun, köyhyyden poistamisen ja työllisyyden kasvattamisen.



Merkittävin konkreettinen tavoite puolueella on, että kuntiin tulisi asteittain maksuton varhaiskasvatus.



Maksuton varhaiskasvatus maksaisi puolueen teettämien laskelmien mukaan 200 miljoonaa euroa, jos se toteutettaisiin kerralla. Niinistön mukaan se kuitenkin edistäisi varsinkin naisten työllisyyttä kunnissa.