Vihreiden uudella puheenjohtajalla on "ajokoiran luonne" – tällainen on Touko Aalto

Vihreiden uusi puheenjohtaja Touko Aalto on ensimmäistä kauttaan kansanedustajana, mutta vihreiden politiikassa hän on ollut vuosikymmenen ajan.

Aallon poliitikon ura käynnistyi Jyväskylän yliopistopolitiikasta, ja varsinkin kevään 2017 kuntavaaleissa valtavan äänisaaliin kaupungissa saanut Aalto yhdistetäänkin Keski-Suomen suurimpaan kaupunkiin. Aallon menestys kotimaakunnassaan nosti hänet kevään aikana kärkiehdokkaaksi myös vihreiden puheenjohtajakisaan.

Aalto oli 2 371 äänellään koko kaupungin äänikuningas ja vaikutti siihen, että vihreät nousi Jyväskylän kaupunginvaltuuston suurimmaksi ryhmäksi.

Hänestä tuli myös vuonna 2015 ensimmäiseksi vihreiden kansanedustajaksi, joka pääsi eduskuntaan Keski-Suomen vaalipiiristä.



Aprillipäivänä 1984 syntynyt Touko Aalto on saattanut saada poliittisen kipinänsä Jyväskylässä, mutta hän on lähtöisin Itä-Suomesta. Hänen syntymäkuntansa on Savonlinna, ja Aalto on varttunut Joensuussa Pohjois-Karjalassa

Hän muutti Jyväskylään parikymppisenä opiskellakseen valtio-oppia, Ja Jyväskylän yliopiston edustajistoon Aalto nousi vuonna 2007. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden kandidaatti.

Sittemmin Aalto valittiin Jyväskylässä kaupunginvaltuustoon ja myöhemmin Keski-Suomen maakuntahallitukseen.

Puolueessaan hän on toiminut lukuisissa eri luottamustehtävissä, ja ennen lauantaista puheenjohtajuuttaan hän on toiminut puolueen varapuheenjohtajana.

Eduskunnassa Aalto aloitti vuonna 2011 kansanedustaja Jani Toivolan eduskunta-avustajana. Myös Aalto oli samana vuonna ehdokkaana, mutta saamastaan 1 721 äänestä huolimatta ei tullut vaalipiirissään valituksi.

Vuonna 2015 Aalto nousi eduskuntaan 4 326 äänen potilla.



Lännen Medialle huhtikuussa antamassaan haastattelussa Aalto kuvailee saavansa virtaa paljon urheilusta.

- Innostun hetkessä nollasta sataan, ja minulla on ajokoiran luonne. Ensin juostaan pitkin metsiä ja männiköitä niin kovaa kuin kintuista pääsee, kunnes jossain vaiheessa voimat loppuvat, ja koira kaatuu maahan. Hetken päästä taas mennään. Olen pyrkinyt asettamaan itselleni vakionopeussäätimen urheilusta, joka on vastapainoa työlle, Aalto kuvaili (LM 19.4.)

Pitkä ja parrakas mies on harrastanut lapsuudessaan jääkiekkoa ja salibandya, ja nykyisin hän on kertonut osallistuvansa eduskunnan pelivuoroille aina, kun työltään ehtii.

Lukemisestakin on Aalto kertonut innostuvansa, mutta erilaiset mieltymykset johtivat hänen mukaansa siihen, että Aaltoa koulukiusattiin lapsena. Sittemmin ajat ovat muuttuneet.

- Tunnistan ihmisissä sen ulkopuolisuuden tunteen, ja siksi haluan osallistaa nyt muita. Ketään ei saa jättää yksin, ja kaikkia kannustetaan, Aalto jatkoi samassa LM-haastattelussa.

Hän on naimisissa, ja pariskunta asuu kaksi lemmikkikissaa seuranaan.



Aalto on arvoliberaali samalla tavalla kuin kaikki muutkin vihreiden puheenjohtajiksi pyrkineet.

Helmikuussa, kun eduskunta käsitteli sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamiseen tähdännyttä kansalaisaloitetta, hautasi Aalto kasvonsa epäuskoisen näköisenä kämmentensä väliin niin, että Helsingin Sanomien Nyt.fi-sivusto teki eleestä jopa oman jutun.

Hän on nostanut ilmastonmuutoksen ehkäisemisen tärkeäksi teemaksi puheenjohtajavaalikautensa aikana.