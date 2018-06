Vihreiden Touko Aalto jatkoi hallituskritiikkiään linjapuheessaan: "Paatista on todella lähtenyt tulppa irti"

Vihreät kokoontuu parhaillaan puoluekokoukseen Monitoimikeskus Lumoon Vantaalle. Puheenjohtaja Touko Aalto herätti yleisöä hyökkäämällä Juha Sipilän (kesk.) hallituksen politiikkaa vastaan, varsinkin koulutuksen osalta. Aallon mukaan Suomi tarvitsee tiedeministerin.

Oppositiopuolue vihreiden hallituskritiikki jatkui puolueen puoluekokouksen alkumetreillä Vantaalla.

Puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto herätteli Korsoon Monitoimikeskus Lumoon kerääntynyttä puoluekokousyleisöä asettamalla puoluetta vaihtoehdoksi Juha Sipilän (kesk.) johtamalle hallitukselle.

– Kotimaassa hallituspuolueet puhuvat avohakkuista realistisena vihreytenä, ajavat alas hyvinvointivaltion turvaverkkoa ja koulutusta, kyykyttävät työttömiä ja sairaita ja ottavat naisten oikeudet maalitaulukseen, Aalto totesi aamupäivällä

– Paatista on todella lähtenyt tulppa irti, hän jatkoi siteeraten pääministeri Juha Sipilää (kesk.).

Aalto jatkoi kritiikkiään varsinkin hallituksen aiheuttamaa turvapaikkapolitiikkaa, muiden muassa.

– Sipilän hallituksen erityisosaamisalue on ollut arvojohtajuuden puute, totesi Aalto.

Aalto: koulutukseen satsattava

Vihreiden puoluekokous kokoontuu viikonloppuna Vantaan Korsossa käsittelemään puolueen poliittista tavoiteohjelmaa tulevaa eduskuntavaalikautta varten. Henkilövalintoja puoluekokouksessa ei tänä vuonna tehdä. Aallon linjapuhe oli heti kokouksen alussa.

Kokousyleisö alkoi hiljalleen herätä Aallon puheeseen ja palkitsi puheenjohtajansa puhetta aplodein puheen edetessä.

– Seuraavan hallituksen on tehtävä merkittävä satsaus koulutukseen sekä rahallisesti että sisältöjen osalta, Aalto totesi.

Hän myös vetosi muihin puolueisiin, jotta suomalaisen koulutuksen tasa-arvo saataisiin palautettua.

Vihreät on koko oppositiokauden ajan kritisoinut hallitusta koulutuksiin kohdistuneista leikkauksista. Hän totesi, että tulevan hallituksen on peruuttava Sipilän hallituksen leikkauksia.

– Oppimiserot on käännettävä laskuun, hän sanoi.

"Suomi tarvitsee tiedeministerin"

Vihreiden puolueen poliittista tavoiteohjelmaa työstetään puoluekokouksessa lauantaina. Puolueen puheenjohtaja ainakin korosti linjapuheensa aikana koulutusta aina esiopetuksesta korkeakoulutukseen.

Koulutuspuheet ainakin vetosivat kokousväkeen.

– Suomi tarvitsee tiedeministerin, hän totesi.

Aalto toisti myös vihreiden pitkäaikaisen tavoitteen sosiaaliturvatavoitteen perustulosta, ja kokousyleisö oli vastaanotosta päätellen samaa mieltä.

Hänen mukaansa sosiaaliturvan uudistus on suuri teema ensi vaalikaudella. Samaa ovat todenneet jo aiemmin muut suomalaiset puolueet.

Poliittisesta ohjelmasta päätetään sunnuntaina

Vihreiden poliittinen tavoiteohjelma on puoluekokouksen pääasia. Sitä on työstetty työryhmissä viime vuodesta lähtien, ennen kuin se on tuotu 402-henkisen puoluekokousedustajan päätettäväksi.

Työryhmää on johtanut kansanedustaja Olli-Poika Parviainen (vihr.).

Puoluekokouksen on määrä päättyä sunnuntaina iltapäivällä.