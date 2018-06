Vihreiden tavoitteeksi maataloustukien vähentäminen pitkällä siirtymäajalla

Tuet voidaan lopettaa vaikka heti, mutta sitten tuottajahintaan vähintään 50% korotus.

Me veronmaksajat tämä maksetaan kuitenkin hintojen nousussa ja silloin siitä kärsii pahiten jälleen vähävaraiset. Vihreiden päämääränä siis on käydä jälleen vähävaraisten lompakolla ja heikentää heidän asemaansa yhteiskunnassa. Niin tuttua vihreiltä jälleen.

Kaikkein parasta on jatkaa samalla tyylillä ja näin mahdollistetaan myös vähävaraisille edullinen ruoanhankinta.

Tuet tulee kohdentaa vain ruoantuotantoon kuuluviin tiloihin.