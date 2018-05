Vihreiden puoluehallitus: Äänestysikäraja laskettava 15 vuoteen

15 vuotiaiden ei katsota olevan tarpeeksi kypsiä päättämään omasta alkoholinkäytöstään tai tupakoinnistaan tai ajamaan autolla. Miten voidaan ajatella että he olisivat kypsyä paljon vastuullisemaan asiaan eli valitsemaan meidän päättäjiä. Eipä mitenkään tietenkään.

Juuri Vihreitä tämä joukko tietysti kiinnosta koska nuorison aivot eivät ole vielä täysin kehittyneet eivätkä he välttämättä vielä tajua miten vahingollista Vihreiden sinisilmäinen politiikka on.