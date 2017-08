Vihreiden presidenttiehdokas Haavisto Huhtasaaren ehdokkuudesta: "Tulee varmasti hyvin eriäviä kantoja"

Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto uskoo, että Laura Huhtasaaren nousu perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi voi laajentaa presidenttikisan keskustelua.

– Huhtasaaren linjakysymykset esimerkiksi EU:sta ja sen jäsenyydestä ovat hyvin erilaisia kuin omat näkemykseni. Varmasti myös maahanmuutosta tulee hyvin eriäviä kantoja. On silti keskustelun kannalta hyvä, että nämä kaikki asiat tulevat esille.

Haaviston mukaan erityisesti presidenttiehdokkaan EU-kannoilla voi olla paljon seurauksia.

– Se vaikuttaisi kovasti esimerkiksi siihen, ollaanko mukana EU:n puolustusyhteistyössä. Mutta on kiinnostavaa, että tällainen näkemys tulee keskusteluun myös mukaan. En usko, että tällaista EU-vastaista tai EU-eroa pohtivaa ehdokasta on vielä joukossa ollut.

Haaviston mukaan viime presidentinvaaleissa keskustelu pysyi hyvin asiallisena, vaikka näkemyseroja oli hyvin paljon.

– Tietysti toivon, että näin on näissäkin vaaleissa. On vaikea sanoo, millaiseksi kisa muodostuu.

Haaviston mielestä suomalaiset suhtautuvat hyvin vakavasti presidentinvaaleihin, mikä näkyy esimerkiksi äänestysinnossa.

– Halutaan käsitellä kansakunnan kannalta suuria tulevaisuuden kysymyksiä. Varmaan sielläkin populismia esiintyy, mutta ehkä tähän mennessä vähemmän kuin muissa vaaleissa. Saa nähdä, muuttuuko tämä.

Haavisto toivottaa Huhtasaaren tervetulleeksi presidenttiehdokkaiden joukkoon.

– On aina hyvä, kun puolue lähtee presidentinvaaleihin. Tietysti ehdokkaiden sukupuolijakauman kannalta on tervetullutta, jos tulee naisehdokas. Nyt presidenttiehdokkaana on Merja Kyllönen (vas.) ja SDP:llä on tulossa naisehdokas. Tässä mielessä ehdokkuus on positiivinen.