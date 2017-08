Vihreiden leikkuri sivaltaisi yritystuista - puolue haluaa osaamisen keskiöön

Yritystukijärjestelmä on laitettava remonttiin, perhevapaauudistus on saatava käyntiin, verotus on suunniteltava oikeudenmukaiseksi ja ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta on päästävä. Osaamista on tuettava ja eriarvoisuus kitkettävä. Näin vihreät kiteytti viestinsä hallitukselle budjettiriihen loppumetreille.

Vihreiden mielestä muun muassa yritystukia leikkaamalla pystyttäisiin kohdentamaan rahaa koulutukseen.

- Ei voi olla niin, että kun on isolla kädellä leikattu perusturvaa ja koulutusta, isoihin yritystukiin ei puututa. Jokainen euro on käytävä läpi ja katsottava, miten se tukee uudistumista ja matkaa kohti hiilineutraalia Suomea, puheenjohtaja Touko Aalto sanoo.

- Emme puhu kaikkien tukien leikkaamisesta, mutta jos euro ei vastaa tavoitetta, se pitää kohdentaa uudelleen, Aalto jatkaa.

Vihreiden mukaan tarkastelua vaativat esimerkiksi päästökauppakompensaatiot ja energiaverojen palautukset.

Kysymykseen siitä, veisikö tukijärjestelmän muutos työpaikkoja, vihreät kommentoi, että tarkastelussa tärkeää on selvittää, mitä kohdennetaan, kenelle ja miten tuella päästään tavoitteisiin.

Tarveharkinnan poistaminen ulkomaisen työvoiman kohdalla taas olisi puolueen mielestä vastaus siihen, että kaikki alat eivät tällä hetkellä saa työvoimaa vain Suomesta. Puolueen mukaan tarveharkinnan poistaminen mahdollistaisi myös uusien työpaikkojen synnyn.

Kaikki verolajit tarkasteluun

Vihreät laittaisi verotuksen painopisteen kulutus-, haitta- ja omistusverotukseen. Aalto pitää tärkeänä, että kaikille suunnattuja verokevennyksiä voidaan harkita vasta, kun pienituloisten asemaan on saatu helpotuksia. Solidaarisuusvero on puheenjohtajan mielestä tärkeä periaatteellinen palanen, mutta pelkästään siihen ei pidä keskittyä.

- On hupsua käyttää energiaa vain yhteen verolajiin, vaikka se tärkeä onkin. Syntyy kuitenkin mittasuhdeharha, sillä nyt pitäisi pystyä näkemään yli vaalikauden menevä verotuksen uudistus, Aalto sanoo.

Aallon mukaan asiantuntijatieto esimerkiksi veroja ajatellen tulisi olla nykyistä enemmän osana poliittista päätöksentekoa.

Minne Suomi on menossa?

Tämä on Aallon mielestä tärkein kysymys. Sitä puheenjohtaja painottaisi myös suurten rakenteellisten muutosten teossa. Aallon mukaan komitea-mallinen työskentely yli puoluerajojen esimerkiksi sosiaali- ja terveysuudistuksessa tai verokokonaisuudessa olisi hyvä vaihtoehto.

- Jokaisen budjetin tulisi olla osa pidemmän aikavälin visiota. Nyt sitä ei tunnu hallituksella olevan, Aalto sanoo STT:lle.

Aallon mukaan tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että jokainen vaalikausi kuluu siihen, että uusi hallitus tekee vuorollaan edellisen hallituksen työn tyhjäksi.

- Ollaan samassa liikenneympyrässä eikä koskaan päästä eteenpäin, Aalto muotoilee ja ottaa esimerkiksi kompurointia aiheuttaneen sote-uudistuksen.

Aallolta kysyttiin, olisiko puolue valmis sitoutumaan komitea-mallin käyttämiseen siinäkin tilanteessa, että puolue olisi hallituksessa. Aallon mielestä komitea-työskentely olisi hyvä rajata sellaisiin suuriin kokonaisuuksiin, joiden taustaksi on tuotettu paljon asiantuntijatietoa ja joista pääsääntöisesti on olemassa sama tahtotila.

Vihreiden kannatus mielipidekyselyissä on kasvanut viime kuukausina kohisten. Aalto toivoo, että puolueen viesti saisi enemmän painoarvoa.

- Peräänkuuluttaisin ylipäätään sellaista suhtautumista politiikassa, että hyvällä tai huonolla idealla ei ole puoluekirjaa.

Vihreät julkistaa vaihtoehtobudjettinsa syksyllä.