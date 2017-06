Vihreiden Haavistolta näpäytys presidentin vallankäytöstä

Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto otti puheessaan Tampereella kantaa kotimaan politiikan viime viikkojen tapahtumiin.

Haavisto ihmetteli tilannetta, jossa Suomella ei ole oikeuskansleria ja sitä, että ministerit jatkavat hallituksessa ilman puoluetta ja ohjelmaa. Haavisto aloitti aiheesta puhumisen sanomalla, että presidentti on Suomessa keskeinen toimija ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Presidentillä on nimitysvallan lisäksi mielipidevaltaa, hän sanoi.

– Viimeisiltä viikoilta tästä on esimerkkejä: meillä ei ole tällä hetkellä ylintä laillisuusvalvojaa, oikeuskansleria, ja perussuomalaisten puolueen hajottua vanhat ministerit jatkavat hallituksessa toistaiseksi ilman puoluetta ja puolueohjelmaa, ja ilman uutta hallitusneuvottelukierrosta. Näiden ei pitäisi olla aivan läpihuutoasioita, Haavisto sanoi.

"Suomen suurin tarina on rauha"

Haaviston keskeisenä teemana puheessa on rauha. Haavisto sanoikin, että Suomen suurin tarina on rauha.

Haavisto sanoi puheessaan, että Suomen itsenäisyyden juhlavuonna kunnioitetaan veteraaneja ja kerrataan dramaattisia tapahtumia, joita itsenäisyyden aikana on tapahtunut.

– Mutta kun liikumme maailmalla, suuri tarina ei ole se, miten me suomalaiset olemme taistelleet – vaan miten me olemme tehneet rauhan. Rauhan verisen kansalaissodan jälkeen, rauhan talvi- ja jatkosodan jälkeen. Rauha vaatii arvojen uudelleen miettimistä, joskus myös nöyrtymistä, yhteistyöhalua myös katkerien kokemusten jälkeen. Rauha on Suomen suuri tarina.

Haavisto peräänkuuluttikin puheessaan yhtenäisyyttä, keskitien etsimistä ja arvojen uudelleen miettimistä.

– Vihapuhe pienentää Suomea ja haavoittaa sitä. Vihapuhe syö kansakunnan pohjaa, Haavisto sanoi.

Haavisto nosti esiin puheessaan useita teemoja ilmastonmuutoksen torjumisesta asialliseen pakolaispolitiikkaan ja koulutuksen merkitykseen. Haaviston mielestä olisi tärkeää, että Suomi lähtisi tavoittelemaan jälleen YK:n turvaneuvostojäsenyyttä. Suomi tavoitteli jäsenyyttä viimeksi vuonna 2012.