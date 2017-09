Vihreiden Aalto: Tuntuu, että hallitus toteuttaa Halla-ahon linjaa

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto vaatii perusteellista selvitystä nykylainsäädännön toimivuudesta ennen kuin hallitus ryhtyy budjettiriihessä esiteltyihin turvallisuutta vahvistaviin toimiin.

Aalto sanoo STT:lle, että hallituksen pitäisi tehdä myös riippumaton laillisuusarviointi Maahanmuuttovirastoon.

- Ennen kaikkea vaadin, että oikeusapumenettely palautetaan ennalleen, jotta turvapaikanhakijoilla olisi mahdollisuus saada kokenut turvapaikkajuristi jo prosessin alkuvaiheessa, Aalto sanoo.

Aalto pitää kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden säilöönottoa ongelmallisena ihmisoikeuksien kannalta. Hän pelkää, että äärimmäisestä toimenpiteestä yritetään tehdä uutta normaalia.

- Säilöönotto on äärimmäinen toimenpide, koska säilöönotetut ihmiset eivät ole syyllistyneet mihinkään rikokseen, vaan he menettävät vapautensa maahanmuuttoon liittyvistä hallinnollisista syistä.

- Tuntuu siltä, että vaikka Jussi Halla-aho ja perussuomalaiset eivät ole hallituksessa, niin Halla-ahon linjaa toteutetaan tällä hetkellä hallituksessa. Katseeni kohdistuu nimenomaan valtiovarainministeri Petteri Orpoon (kok.) ja pääministeri Juha Sipilään (kesk.), että kuinka te voitte vastuullisina toimijoina antaa tällaisen tapahtua, Aalto ihmettelee.

Vihreiden puheenjohtaja varoittaa, että esimerkiksi riihessä esiin nostettu ehdotus paperittomien auttamisen mahdollisesta kriminalisoimisesta voi johtaa monimutkaisiin juridisiin ongelmiin. Hän huomauttaa, että rajanveto avunannon ja viranomaistoiminnan estämisen välille voi jossain tapauksissa olla vaikeaa.

- Ennen kuin luodaan uusia ongelmia, niin pitäisi arvioida, miten jo tehdyt lainsäädäntötoimet vaikuttavat.

Aalto kiittelee budjettiriihen päätöksiä osoittaa lisärahaa oikeusministeriölle, poliisille ja suojelupoliisille.

Asiantuntija: Neuvominen ei ole rikollista

Poliitikkojen pitää tutkia tarkemmin, mitä seuraa siitä, jos Suomessa laittomasti oleskelevia avustaneita ihmisiä rangaistaan teoistaan, sanoo Kirkon keskushallinnon maahanmuuttotyön asiantuntija Marja-Liisa Laihia.

Laihia varoittaa, että voimakkaasti torjuva politiikka, joka kutistaa kansainvälisen suojelun oikeuksia ja väheksyy ihmisoikeussopimuksia, rapauttaa Suomen uskottavuutta länsimaisena oikeusvaltiona.

Kirkko antaa paperittomille psykososiaalista tukea siinä vaiheessa, kun turvapaikanhakija saa kielteisen päätöksen hakemukseensa. Lisäksi kirkon avustustyöntekijät tukevat henkisesti kielteisen päätöksen saaneita ennen palauttamista.

Kirkon avustustyöntekijöiden tietoon on tullut paljon tapauksia, joissa on tapahtunut tulkkausvirheitä tai on jätetty kirjaamatta hakemuksen kannalta ratkaisevia asioita, Laihia kertoo.

- Jos päätöksessä on puutteita tai virheitä, avustustyöntekijät katsovat miten oikeat tiedot saataisiin viranomaisten tietoon. Tämä ei ole rikollista toimintaa, vaan oikeusvaltion toimivuuden edistämistä, Laihia napauttaa.

Amnesty: Muutokset olisivat hätiköityjä

Hallituksen budjettiriihessä esiin nostamat muutosaikeet ulkomaalaislakiin voivat heikentää ihmisoikeuksia, varoittaa ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen osasto. Järjestö muistuttaa, että jo aiemmin tehdyt muutokset ovat heikentäneet turvapaikanhakijoiden asemaa. Järjestö vetoaa hallitukseen, että edellisten lakimuutosten seuraukset selvitettäisiin ennen uusien tekemistä.

Amnesty arvostelee maan hallitusta myös siitä, että pakolaiskiintiötä ei korotettu.