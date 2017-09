Vihreät vaatii laillisuustarkastusta turvapaikkaprosessiin: "Lapsia ei saa pakkopalauttaa vaaraan"

Vihreät vaatii kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden pakkopalautusten keskeyttämistä siihen saakka, kunnes turvapaikkaprosessiin on tehty laillisuustarkastus.

- Hallitus on tehnyt turvapaikkaprosessiin heikennyksiä, jotka ovat tehneet sitä epäluotettavan. Emme voi luottaa siihen, että se tunnistaa oikeasti turvaa tarvitsevat ihmiset, perustelee puolueensa turvapaikkapoliittisen linjapaperin valmistelusta vastannut Katja Mannerström (vihr.).

Erityistä huomiota pitää vihreiden mielestä kiinnittää lasten tilanteeseen.

- Lapsia ei saa pakkopalauttaa turvattomiin oloihin. Heitä ei saa erottaa vanhemmistaan tai laittaa säilöön.

Kansainvälistä suojelua saaneilta perheenyhdistämisen tulo- ja aikarajat olisi vihreiden mielestä poistettava kokonaan.

- Jos ihmisen on todettu tarvitsevan kansainvälistä suojelua, on selvää, että turvaan pitää saada koko perhe. On täysin kohtuutonta laittaa sen ehdoksi tulotaso, johon edes moni helposti työllistyvä ei palkallaan yllä, Mannerström sanoo.

Pakolaiskiintiöksi halutaaan 2 500

Kiintiöpakolaisten määrän vihreät haluaa nostaa heti 2 500 ihmiseen ja tulevaisuudessa vähintään muiden pohjoismaiden tasolle.

Vihreät haluaa myös tukea turvapaikanhakijoiden majoittamista suomalaisiin koteihin.

- Helpotetaan kotimajoitusta etsiviä ja vapaaehtoisia majoittajia löytämään toisensa ja tehdään kotimajoitusmahdollisuus tutuksi ihmisille, ehdottaa puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Kaisa Hernberg (vihr.).

Myös turvallisuuskysymys

Mannerstömin mielestä Suomen pitäisi myöntää tilapäisiä oleskelulupia niille kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille ihmisille, joita ei pystytä palauttamaan

- Se on ihmisoikeuskysymys, mutta myös turvallisuuskysymys. Ei meillä voi olla ihmisiä, joilla ei ole oikeuksia mihinkään, mutta jotka eivät pääse täältä pois.

Humanitaarinen viisumi

Vihreät ehdottaa käyttöön humanitaarista viisumia, joka mahdollistaisi turvapaikan hakijan tulon Suomeen turvallisesti. Viisumi haettaisiin Suomen suurlähetystöstä pakolaisen oleskelumaassa.

- Toivon, että EU:n jäsenmaat yhdessä miettisivät ratkaisuja.

- Se, että Suomi sulkee ovensa sanomalla, ettemme voi olla koko maailman sosiaalitoimisto, on globaalista vastuusta luistamista, Mannerström arvostelee.

Hän ei uskalla arvioida vihreiden turvapaikkapoliittisen linjapaperin hintalappua. Hänestä olisi mukava tietää myös se, mikä on nykyisen huonosti toimivan turvapaikkajärjestelmän hintalappu.