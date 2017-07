Vihreät jatkaa huippusuosiossa – Touko Aalto: Ihmiset ovat turhautuneita poliittiseen teatteriin

Oppositiopuolue vihreiden kannatus pysyy huippulukemissa tuoreen Helsingin Sanomien julkaiseman gallup-kyselyn perusteella.

Puoluetta kannatti keskiviikkona julkaistussa kyselyssä 15,5 prosenttia vastaajista.

Vielä HS:n 22. kesäkuuta tekemässä kyselyssä kannatus oli 14,9 prosenttia, ja samana päivänä Ylen julkaisemassa kyselyssä oli kannatus 15,1 prosenttia.

Keskiviikkona julkaistun kyselyn virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä.

HS:n kysely on kuitenkin valtaosin kerätty vihreiden uuden puheenjohtajan Touko Aallon kaudella.

Aalto valittiin puolueensa johtoon 17. kesäkuuta Tampereella pidetyssä puoluekokouksessa. Aalto kertoo Lännen Medialle olevansa kiitollinen puolueen saamasta tuesta.

Hän kuitenkin arvioi, että kannatukseen vaikutti puolueen puheenjohtajakisasta seurannut julkisuus.

- Vihreiden yleinen näkyvyys on ollut suurempaa. Vihreiden viesti on näkynyt enemmän, ja sitä on itsekin päässyt kertomaan, Aalto sanoo.

Gallupin perusteella hallituspuolueiden kannatus on alhaalla 39,9 prosentissa. Suurinta kannatusta nauttii parhaillaan kokoomus.

Aalto uskoo, että tuleva syksy tulee teemojen osalta olemaan "hyvinkin repivä". Hän toivoo, että vuoropuhelua puolueiden välillä nähtäisiin entistä enemmän siitä huolimatta, että pöydällä on suuria kokonaisuuksia, joista puolueiden kesken on erimielisyyksiä.

- Jos me jatkamme vain sitä, että lähtökohtaisesti jokainen menee omaan poteroonsa ja aloittaa poliittisen kivittämisen, niin eihän siitä synny yhtään mitään, Aalto toteaa.

- Odotan aika paljon syksyltä. Uskon, että aika moni puolue, ja aika moni kansanedustajakin, on aika väsynyt tähän iänikuiseen poliittiseen teatteriin. Ihmisetkin ovat turhautuneita siihen.

Helsingin Sanomien gallup-juttu on luettavissa täältä.