Vihreän Langan ex-päätoimittaja tyrmää vihjailun "poliittisten mieltymysten" vaikutuksesta JSN-päätökseen

Keskustalaiset lehdistöään myöten näyttävät olevan sitä mieltä, että keskustalainen pääministeri on oikeutettu rajoittamaan sananvapautta ja hänelle ja hänen lakeijoilleen on oikeutettua rajoittaa myös vapaata uutisointia. Toivottavasti maasta löytyy jatkossakin tahoja, jotka taistelevat tällaisia pyrkimyksiä vastaan. Kansalaisille on ylejupakan jälkeen käynyt myös selväksi, ettei ylen kaltaiseen mediaan kannata valita poliittisella virkanimityksellä vastaavia päätoimittajia. Näiden kiitollisuudenvelka valitsijoilleen vaarantaa koko median riippumattoman toiminnan.