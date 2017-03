Viestintäoikeuden professori JSN-ratkaisusta: Toivon julkista keskustelua Ylen rahoituksesta

Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari pitää Julkisen sanan neuvoston (JSN) Ylelle antamaa langettavaa ratkaisua ja pääministerin toimintaa koskevaa lausumaa Terrafame-uutisoinnista erittäin merkittävinä. Korpisaari ei muista omalta uraltaan vastaavia tapauksia.

Korpisaari kertoo ajatelleensa aikaisemmin, että Ylen rahoitus verorahoilla ei ole ongelma, ja että journalistinen päätöksenteko sekä demokratia toimivat Suomessa hyvin. Terrafame-jupakka kuitenkin herättää hänestä kysymyksiä Yleisradion rahoitusmallista. Korpisaari ei osaa sanoa, mikä malli olisi nykyistä parempi.

– Toivon aiheesta julkista keskustelua, hän sanoo Lännen Medialle.

Yksi vaihtoehto voisi Korpisaaren mukaan olla se, että rahoituksen taso taattaisiin kerrallaan nykyistä pidemmäksi ajaksi, esimerkiksi eduskunnan istuntokaudeksi. Siinä tapauksessa kulloinkin vallassa olevat poliitikot eivät voisi vaikuttaa niin suorasti Ylen rahoitukseen kuin nykyään. Tällä hetkellä eduskunta päättää Yle-veron indeksikorotuksista.

Yleisradio sai JSN:ltä journalistiseen päätösvaltaan liittyvistä kanteluista äänestyspäätöksellä 6–amp;ndash;6 langettavan ratkaisun, jossa puheenjohtaja Elina Grundströmin ääni ratkaisi asian. Neuvosto katsoi, että Ylen vastaavan päätoimittajan Atte Jääskeläisen voi tulkita taipuneen ulkopuoliseen, pääministeri Juha Sipilän (kesk.) painostukseen. Neuvosto antoi myös lausuman, jossa se käsitteli pääministeri Sipilän toimintaa. Terrafame-uutisoinnin tapauksessa pääministerin Ylelle lähettämien viestien määrää ja sävyä saattoi pitää niin poikkeuksellisena, että sen saattoi tulkita painostusyrityksenä.

Se, että tiedotusväline ei tee päätöstä journalistisin perustein, koskee Korpisaaren mukaan tavallisesti tapauksia, joissa lehti julkaisee samassa lehdessä ilmoituksen ja ilmoittajaa koskevan journalistisen jutun.

Kyse on Korpisaaren mukaan journalismin etiikasta ja ydinasiasta, josta langettavan ratkaisun saaminen on vakava asia päätoimittajalle. Hän ei kuitenkaan halua arvioida sitä, pitäisikö Atte Jääskeläisen erota. Jääskeläinen on ilmoittanut, että hän ei aio erota.

– Se, jos tiedotusvälineen sisältöä koskevaa päätöstä ei ole tehty journalistisin perustein, on vakavampi asia kuin jos vaikka olisi tullut virhe samanaikaisessa kuulemisessa, hän sanoo.

Korpisaari sanoo, että langettava ratkaisu varmasti soittaa hälytyskelloja poliitikoissa ja vähentää suoran yhteydenpidon haluja mediaan.

– Mietin myös sitä, aiheuttaako tämä journalisteissakin pelkoja siitä, että tilanteessa, jossa aidosti koetaan, että juttua voisi muuttaa, ei sitten muutetakaan sen perusteella, että sen pelätään näyttävän painostusyritykseltä, Korpisaari sanoo.

Kokonaisuudessa aihepiiri on Korpisaaren mukaan ollut poikkeuksellinen ja huomiota herättävä.

– Tuskin kukaan päätoimittaja haluaa olla vastaamassa tämäntyyppiseen kanteluun tulevaisuudessa.

Korpisaari pitää JSN:n lausumaa myös joiltain osin ongelmallisena. Ongelmat liittyvät hänestä siihen kohtaan, jossa todetaan, että Juha Sipilä sanoi, että hän ei arvosta Yleä. JSN piti lausumassaan Sipilän sanomista harkitsemattomana Yleisradion aseman takia.

– Poliitikoilla on perinteisesti ollut laaja sananvapaus ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä.

– Voiko tulkita niin, että JSN:n mielestä Yle olisi jotenkin arvostelun yläpuolella sen takia, kun sen toimintaa rahoitetaan verovaroilla? Korpisaari sanoo.

Korpisaari sanoo, että demokratiaan kuuluu laaja sananvapaus, ja poliitikot voivat olla toimittajien kanssa eri mieltä.

– Tiedotusvälineen pitäisi sisäisesti taata se, että arvostelulla ei ole vaikutusta julkaisupäätöksiin, eikä niin, että poliitikkojen suut tukitaan.

Korpisaari pitää ongelmallisena myös sitä, että pääministerin kategorista kieltäytymistä asian kommentoinnista tulkitaan sananvapauden rajoittamisena.

– Sananvapauteen kuuluu vapaus sanoa tai olla sanomatta. Ei kai voida asettaa sellaista velvollisuutta, että jotain tiettyä asiaa täytyisi kommentoida varsinkin, jos siitä on muutenkin laajasti uutisoitu.

Korpisaari katsoo, että JSN:n harvakseltaan tekemät lausumat tulevat useamman ihmiseen tietoon kuin päätökset, joita on paljon.

– Lausumat ovat vähän niin kuin journalistin ohjeisiin rinnastuvia kannanottoja, joita seurataan tulevissa tapauksissa, hän sanoo.