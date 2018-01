Hyvä, hengessä mukana , ja askel ainakin lyhenee, ja haalarin persaukset kuluu 2.2. Kikysopimus on niin selvästi työelämässä näkyvä epätasa-arvoisin työelämän uudistus mitä koskaan on tehty, jälestäpäin tiedetään ja on myönnetty, että laskelmat meni jos lähtiessä pieleen koska talouden nousukausi alkoi samoihin aikoihin näkymään. Nyt ei ole olemassa työpaikoilta kerättynä tietoa, mitä ja miten se paikallisesti vaikutti, voin vakuuttaa sen omalla työpaikkallani sen olleen sellainen , kirjo ajankuluttamista onkimisesta marjanpoimintaan, ja kaikkea siltä väliltä, mukava olisi nähdä, jos näillä tempuilla tulos parani, niin ottaako työnantaja tästä vaarin ja vie tulevanakin vuotena porukan luontoretkelle. Kikysopimuksen jatkumisen perusteluksi ei voi riittää valehtelu sopimuksen vaikutuksista talouden paranemiseen, se pitää osoittaa kirjanpidossa näkyviin laskelmiin, sopimus on tältäkin osin hätäpäissään mitään seurauksia ajattelematta tehty suuri virhe.