Veturinkuljettajien työnseisaus jatkuu, liitot lupasivat tukitoimia

Veturinkuljettajien työnseisaus jatkuu tänään koko päivän. Työnseisauksen on määrä loppua puoliltaöin.

Työnseisaus ei vielä eilen näkynyt suuremmin liikenteessä, mutta tänään aamulla Helsingin sisäänmenotiet saattavat ruuhkautua pahoin, kertoo Liikennevirasto. Kaukoliikenteen bussit ovat varautuneet työnseisaukseen lisäkapasiteetilla, mutta Helsingin seutuliikenteen bussit voivat olla erittäin täynnä.

Vielä eilen mielenilmauksen vaikutukset olivat varsin vähäisiä. Bussiyhtiöiden mukaan tilaa busseissa riitti, ja taksien liikenne sujui normaalisti. Maantielläkään ei nähty pelättyjä ruuhkasumia.

Veturinkuljettajien mielenilmaus on vastalause hallituksen uudistukselle, jossa rautateiden henkilöliikenne on tarkoitus avata vaiheittain kilpailulle vuoteen 2026 mennessä.

Seitsemän kuljetusalan liittoa ilmoitti eilen olevansa tarvittaessa valmiita päättämään toimista, joilla liikenne- ja viestintäministeriö sekä hallitus saadaan luopumaan suunnitelmista VR:n pilkkomiseksi.

Toimia ei eilen yksilöity tarkemmin.

Kuljetusliitot eivät liittyneet maanantaina alkaneeseen mielenilmaukseen. Ne ovat kuitenkin valmiita toimiin, jos muutosta suunnitelmiin ei tule.

Kalustokierto huolettaa

VR:n hallintoneuvosto kertoi eilen haluavansa tarkennuksia yhtiön jakamissuunnitelmiin. Liikenne- ja viestintäministeriön esittelemissä suunnitelmissa VR:stä eriytettäisiin kolme valtion omistamaa yhtiötä, jotka hoitaisivat kalusto-, kunnossapito- ja kiinteistöasioita.

VR:n hallintoneuvoston mukaan olisi arvioitava tarkkaan, missä määrin rautateiden henkilöliikenteen avaamista kilpailulle voidaan toteuttaa ilman kyseisiä rakenteellisia uudistuksia.

Hallintoneuvosto on myös huolissaan kalustokierron tehokkuudesta, jos sama kalusto on usean toimijan yhteiskäytössä. Lisäksi se muistuttaa, että kilpailua avatessa on edelleen varmistettava ostomäärärahoilla, että junaliikenteen alueellinen kattavuus säilyy.

SDP:ltä välikysymys?

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne väläytteli eilen, että puolue harkitsee jopa välikysymystä eriyttämissuunnitelmasta.

- Emme vastusta suoraan kilpailuttamista, mutta mielestämme tämä hallituksen malli on sellainen, että se tulee vääristämään kilpailua, Rinne sanoo.

Rinne pitää VR:n hallintoneuvoston tuoretta kannanottoa hyvänä.

- Minusta näyttäisi siltä, että hallintoneuvoston kantaa seuraten tässä tilanteessa voitaisiin päästä järkevästi eteenpäin.

SDP:n välikysymysaikeista kertoi ensimmäisenä Yle.

