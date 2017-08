Veturinkuljettajien lakko mutkistaa matkasuunnitelmia - moni matkustaja ymmärtää junien pysäyttämistä

Junaliikenteen pysähtyminen veturinkuljettajien lakon myötä maanantaina klo 18 aiheuttaa monelle matkalaiselle ylimääräistä pähkäiltävää. Useimpia matkan mutkistuminen harmittaa. Moni Tampereen asemalla junaa odottavista myös hyväksyy veturinkuljettajien mielenilmauksen.

Lakkoa enemmän suuttumusta herättää VR:n heikko tiedottaminen ennen muuta sarjalippujen muuttumisesta.

Osalla matkustajista lakko pilaa työpäivän tänään tai huomenna.

Krista Kairannevaa kismittää, että lakko haittaa sivullisia.

- Tarkoitukseni oli matkustaa Kouvolasta Laukaalle töihin, mutta lakon takia täytyi perua, ja olenkin nyt matkalla kotiin Vaasaan. Ymmärrän, etteivät asiat muutu hiljaa hyväksymällä, mutta on harmi, että sivulliset kärsivät lakosta, Krista Kairanneva kertoo.

Kirsti Kejonen aikaisti päivällä tapaamista ystävän kanssa.

Myös vilppulalaisen Kirsti Kejosen suunnitelmat menivät uusiksi.

- Tarkoitukseni oli tavata ystävän kanssa Tampereella vasta tiistaina, mutta lakon vuoksi näemmekin jo päivää aiemmin. Onneksi pystyimme muuttamaan suunnitelmia. Hyväksyn kuitenkin lakon, ei kaikkea tarvitse valmiina ottaa vastaan, Kejonen kertoo.

Rita Révész aikaisti junamatkaansa kuudella tunnilla.

Unkarista Suomessa vierailulla oleva Rita Révész joutui aikaistamaan matkaansa Helsinkiin kuudella tunnilla lakon takia.

- Vietän ystäväni luona kolme päivää ennen kuin lähden takaisin Unkariin. Aioin käydä esimerkiksi Espoon Nuuksiossa, mutta en tiedä, miten kaikille suunnitelmilleni käy, jos lähijunat eivät kulje normaalisti.

Tampereen rautatieasemalla oli vielä maanantaina alkupäivästä rauhallista. Osa matkustajista on onnekseen varannut lippunsa aikaiseen junaan ja ehtii tehdä matkansa ennen maanantai-iltaa, jolloin veturinkuljettajat seisauttavat junaliikenteen. Osan matkasuunnitelmat ovat menneet täysin uusiksi.

Veijo Lampela ehti junalakon alta perille Jyväskylään.

Osalla matkustajista kävi parempi onni. Seinäjoelle menossa oleva Wiljam Hautanen ja Jyväskylään suuntaava Veijo Lampela varasivat lippunsa jo hyvissä ajoin. Kumpikin on liikkeellä niin ajoissa, ettei ilta kuudelta alkava lakko ehdi vaikuttaa heidän matkoihinsa.

Wiljam Hautanen varasi lipun Seinäjoelle aikaiseen junaan.

Myös Ouluun matkustava eläkeläinen Riitta Asikainen-Suorsa on liikkeellä tyytyväisin mielin.

- Minulla on hyvin aikaa, ja mielestäni lakosta on hyvin informoitu, joten suunnittelin matkani sen mukaan. Ymmärrän myös täysin lakon tarpeellisuuden. Mielestäni junaliikenne on nykyisellään toimiva, eikä kilpailevia yrityksiä tarvita.

VR:n henkilökunnan lakko pysäyttää junaliikenteen maanantain iltakuudelta. Junien pitäisi kulkea normaalisti keskiviikkoaamusta lähtien.