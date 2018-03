Veteraanijärjestöjen tietoon on tullut, että veteraaniasian nimissä kerätään rahaa muun muassa erilaisten tuotteiden kautta.

KUVA: Sotiemme veteraanit -keräys

Näillä tuotteilla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä veteraanijärjestöjen kanssa eikä näiden tuotteiden myynti mitenkään tue sitä arvokasta työtä, jota veteraanijärjestöissä kunniakansalaistemme eteen tehdään.

Suomen Sotaveteraaniliiton, Sotainvalidien Veljesliiton ja Rintamaveteraaniliiton varainhankintaa keskitetysti hoitavan, Sotiemme Veteraanit -keräyksen varainhankintapäällikön Pia Mikkosen mukaan kansa on onneksi ollut valppaana.

– Sitä kautta saamme kyselyitä ja ilmoituksia heidän epäilyttäviksi kokemistaan asioista, Mikkonen sanoo.

Veteraanijärjestöt ovat kiitollisia, että ihmiset haluavat tukea veteraaniasiaa, samoin kuin siitä, että ihmiset haluavat olla varmoja siitä, että apu varmasti menee perille.

– Siksi on ollut surullista huomata, kuinka häikäilemättä asian varjolla tehdään bisnestä, Mikkonen pahoittelee.

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi houkutteli liikkeelle tavallista enemmän yrittäjiä. Juhlavuoden päätyttyä arveltiin ongelmien jo helpottaneen, mutta toisin on käynyt. Huijareita on yhä liikkeellä.

– Viime aikoina olemme saaneet erityisesti kyselyjä Focus Print Oy:n kalentereihin liittyen. He ovat yritysmyynnin ilmeisesti epäonnistuttua siirtyneet aggressiiviseen, yksityishenkilöihin kohdennettuun suoramyyntiin.

Mikkonen muistuttaa, että mikäli kysymyksessä on laillisesti veteraaneja avustava hanke, on siitä sovittu. Silloin tuotteessa on Sotiemme Veteraanit -logo.

– Vain tällaisten tuotteiden ja keräysten kohdalla voi olla varma siitä, että rahat myös päätyvät veteraaneille.

Vastaisuudessakin ihmisiä kehotetaan ottamaan yhteyttä suoraan veteraanijärjestöihin, mikäli epäilyksiä herää.