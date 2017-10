Vessakomeroita, mörköhirviöitä ja pikapitserian toimittajia – eskarilaisten tarina naurattaa heitä itseäänkin

6-vuotiaiden testiryhmä keksi hulvattoman tarinan tekstittömän satukirjan innoittamina. Sen nimeksi tuli Eetu, Iitu ja kammottava komerohirviö pitseriasta.

Oululaisen Pikku-Iikan päiväkodin eskarilaiset Leevi Seikola, Riku Hynninen, Emmy Artto ja Matti Lehto tutustuivat lastentarhanopettaja Laura Schutskoffin kanssa Eetu, Iitu ja kertomattomat tarinat -satukirjaan, jonka ideana on antaa lasten keksiä ja kertoa itse tarinoita kirjan kolmen kuvakertomuksen avulla.

6-vuotiaiden testiryhmä antoi keksimälleen tarinalle nimeksi Eetu, Iitu ja kammottava komerohirviö pitseriasta ja näin se menee:

Äiti lukee kirjaa ja Eetulla on dino kädessä. On ilta, koska on pimeää. He lukevat pelottavaa kammokirjaa. Äidillä ja Eetulla ei ole sukkia, koska he ovat menossa nukkumaan. Kammokirja on tosi pelottava. Hyllyllä on säästöpossu, ja perhe säästää rahaa ruokaan.

Lapset näyttävät siltä, että heitä pelottaa. Lapsia pelottaa kirja, koska siinä on hirviö ja he näkevät pahaa unta, koska kirja on niin kammottava. Eetu on painautunut sohvan nurkkaan, koska kirja on niin pelottava.

Eetua pelottaa myös, että sohvan takana on Laku-kissa, joka tulee raapaisemaan ja tulee pikkuinen haava, josta tulee verta. Iitu on kontallaan, että voi äkkiä kääntyä pois pelottavan kirjan luota.

Isä tulee sanomaan, että ”Nyt hammaspesulle, koska vaari tulee huomenna.”

”Voiko mummi tulla myös?”, kysyy Eetu.

”Joo, hyvä ajatus Eetu!”, sanoo Iitu.

Isä sanoo myös, että ”Olkaa kiltisti, muuten mummi ja vaari eivät tule. Olkaa nätisti, muuten menette nurkkaan.”

Eetu kurkkii äidin taakse näkyykö siellä kissaa.

Eetu meni omaan huoneeseen ja kiljaisi” IIK, mitä komerossa on!”. Eetu säikähti pimeässä olevia silmiä ja huusi ”ÄÄK!”.

Komerossa kiiluu kissa, koska sillä on keltaiset silmät.

Tästä kuvasta se alkaa, nimittäin tarina Eetu, Iitu ja kammottava komerohirviö pitseriasta. KUVA: Pekka Peura

Eetu halusi mennä vessaan pöntölle, joka on komerossa. Hän luuli, ettei siellä ole ketään, mutta kun hän laittoi valot päälle ja näki silmät, niin lähti äkkiä äidille, isälle ja Iitulle kertomaan.

Eetu ja Iitu ajattelee, että vessakomerossa on mörköhirviö. Äidin lukemassa kirjassa oli keltaiset silmät hirviöllä. Hirviö oli kirjassa pitkä ja vessakomerossa olevan mörköhirviön silmät olivat samalla korkeudella kuin kirjan hirviöllä.

Lapsista tuntui pelottavalta ja he huusivat: ”IIK, APUA, ÄITI TUU KATTOON! MEITÄ PELOTTAA JA TULEE PISSAT KOHTA HOUSUUN!”

”Apua, se tuli jo lattialle..”, sanovat lapset yhtä aikaa.

”Äiti tuu kattoon, mitä siellä komerossa on”, Iitu huutaa.

Lapset menivät verhon taakse piiloon, koska he pelkäsivät hirviötä, mikä oli pikapitserian toimittaja.

Äiti ja isä ihmettelevät huoneessa kun lapsia ei näy. He pyyhkivät pissan pois lattialta.

Äiti ja isä yrittävät etsiä lapsia. Eetu ja Iitu tulivat pois verhon takaa ja kertoivat, että vessakomerossa on hirviö, joka on pikapitserian toimittaja.

Vanhemmat sanovat, että lapset voivat mennä yläkertaan odottamaan, mutta he pelkäävät, että hirviö on mennyt sinne sänkyihin. Perhe menee yhdessä vessakomeroon. Lapsia vieläkin pelottaa ja he roikkuvat isän kädessä.

Komerosta löytyy Laku-kissa. Laku oli syönyt imurin, ja vessakomerossa haisi pahalle. Lapsia nauratti, koska heitä pelotti ihan turhaan. Se olikin vain Laku-kissa. Laku meni vessakomeroon siksi, koska hän nukkui ja puraisi itseään häntään.

Laku meni nukkumaan Eetun viereen. Keskellä yötä Eetu heräsi siihen, että Lakulla tuli oksennus sänkyyn, koska se oli syönyt koko pölypussin.

Sen pituinen se.

Leena Mäkinen, Anne Suvanto ja Soile Ukkola: Eetu, Iitu ja kertomattomat tarinat. Lapsen kerrontataitoja kehittävä satukirja. PS-Kustannus.