Suomen kansalliseen rokotusohjelmaan on lisätty vesirokkorokote, ja yleiset rokotukset alkavat syyskuussa. Rokote annetaan maksutta kaikille 1,5-11-vuotiaille lapsille, jotka eivät ole sairastaneet tautia.

Vesirokkorokote on ollut Suomessa saatavilla jo parinkymmenen vuoden ajan, mutta se on pitänyt hankkia itse apteekista. Tähän asti vain noin viisi prosenttia lapsista on rokotettu tautia vastaan. Aikuisilla tauti on selvästi vaarallisempi kuin lapsena sairastettaessa.