Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kokoaa ministerityöryhmän pohtimaan verotuksen kokonaisuutta. Orpo itse vetää ryhmää, joka katsoo verotuksen kokonaisuutta ja ennen kaikkea työn verotusta. Huomenna esiteltävässä valtiovarainministeriön budjettiesityksessä ei tule olemaan mitään uusia veroratkaisuja.

– Veroratkaisut päätetään vasta koko hallituksen budjettiriihessä, Orpo kertoi valtiovarainministeriön budjettineuvotteluissa Espoon Moisniemessä, Rajavartiolaitoksen edustustiloissa.

Orpo korosti, että hänen lähtökohtansa on se, mitä hallitusohjelmassa lukee eli kenenkään ansiotulojen verotus ei kiristy ja kokonaisveroaste ei nouse. Palkansaajien ostovoimaa kuitenkin pyritään tukemaan.

Koko hallituksen budjettiriihi on elokuun lopussa. Näin ollen veroratkaisut ovat työmarkkinajärjestöjen tiedossa, kun ne käyvät syksyllä liittokohtaisia palkkaneuvottelujaan.

Valtion verotulojen kertymä on noin puoli miljardia kevään ennusteita parempi hyvän talouskehityksen vuoksi.

– Se, mitä verotuloja enemmän kertyy, niin ei käytetä pysyvien menojen lisäämiseen, vaan se käytetään velan oton vähentämiseen. Se on vastuullista politiikkaa.

Orpon mukaan Moisniemen neuvotteluissa joudutaan heiluttamaan paljon punakynää, kun valtiovarainministeriö käsittelee ministeriöiden budjettiehdotuksia kahden päivän ajan.

– Suurimmassa osassa ministeriöitä on kriisitietoisuutta, mutta jotkut koettavat kepillä jäätä, kun hyviä menokohteita on. Valitettava tehtäväni on käyttää punakynää tai puistella päätä.

Orpo korosti, että hän tulee peilaamaan jokaista ministeriöiden tekemää ehdotusta sillä perusteella, miten esitys tulee edistämään työllisyyttä.

– Työllisyys on hallituksen työlistalla kärjessä.

Orpo muistutti myös, että hallituksen budjettineuvotteluissa tullaan käsittelemään perhevapaauudistus.

– Kokoomuksen mielestä perhevapaauudistus on niitä keskeisiä keinoja, joilla voidaan työllisyystilanteeseen tehdä omilla päätöksillä merkittävää hyvää. Vähintä on se, että uudistus lähtee liikkeelle. En ota keinoihin kantaa.