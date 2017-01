Uudet vene- ja moottoripyöräverot muistuttavat ylellisyysveroja, joita Suomessa perittiin satoja vuosia sitten. Tätä mieltä on kulutusverotuksen asiantuntija Esko Linnakangas.



– Pönkkähameen omistaja maksoi pönkkähameveroa. Ylellisyysvero lankesi myös peruukin käyttämisestä ja liian monen palvelijan pitämisestä, kertoo Linnakangas, joka eläköityi hiljattain Helsingin yliopiston finanssioikeuden professorin virasta.



Hänen mukaansa verotuksessa ei pitäisi lisätä niin sanottuja pisteveroja, joiden perusteena on tietyn tavaran omistaminen.



– Pisteverot aiheuttavat monenlaisia EU-oikeudellisia ongelmia esimerkiksi tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle. Suomen ei pitäisi sooloilla liikaa kansainvälisessä maailmassa, Linnakangas sanoo.



Pisteverojen tuotot jäävät vaatimattomaksi, ja usein veron osumatarkkuus on huono.



– Kyseessä on pelkkä puuhastelu. Suomessa verojen keräämiseen riittävät pitkälti arvonlisävero, tulovero ja kolme suurta: alkoholi-, tupakka- ja energiaverotus.