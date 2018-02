Verohallinnon pääjohtajaksi nousee Markku Heikura

Verohallinnon pääjohtajaksi on nimitetty Markku Heikura, joka on tähän mennessä työskennellyt Verohallinnon tietohallintojohtajana. Heikura on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Verohallinnon lisäksi hän on aiemmin toiminut johtotehtävissä Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä sekä Valtiokonttorilla.

- Olen iloinen saamastani mahdollisuudesta johtaa Verohallintoa ja palvella suomalaisia veronmaksajia. Tavoitteemme on toteuttaa verotus oikean määräisenä ja oikeaan aikaan yhteiskunnan toimintojen rahoittamiseksi, Heikura sanoi tiedotteessa.

Heikura aloittaa viiden vuoden määräaikaisen pääjohtajan virkansa ensi maanantaina. Maan hallitus päätti Heikuran nimityksestä torstaisessa istunnossaan.

Verohallinnon pääjohtajan paikkaa tavoitteli yhteensä seitsemän hakijaa.