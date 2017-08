Verkkouutiset: Sote-palveluiden tarjoajista pelätään tulevan pulaa

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee pelkää, ettei yksityisiä yrityksiä kiinnosta tarjota nykytilanteessa sote-palveluita.

Sillanaukee kommentoi Verkkouutisissa, että hallituksen valinnanvapausmallin kaatuminen saattaa tehdä palveluiden tarjoamisesta yksityiselle puolelle liian monimutkaista. Hän arvioi, että yksityiset yritykset kehittävät nyt mieluummin terveyspalveluitaan yhdessä vakuutusyhtiöiden kanssa.

Hallituksen valinnanvapausmallissa yksityiset yritykset olisivat voineet listautua sote-palveluiden tuottajiksi ja tarjota palveluja yhdenvertaisesti julkisen puolen kanssa.

Asiakas olisi saanut valita, minkä sote-keskuksen asiakkaaksi hän ryhtyy. Palvelun hinta olisi ollut sama julkisella ja yksityisellä puolella. Maakunta olisi maksanut tuottajille asiakkaista korvauksen.

Perustuslakivaliokunta tyrmäsi hallituksen valinnanvapausmallin kesäkuussa ja asetti valinnanvapauslain valmistelulle tiukat reunaehdot.

Sillanaukeen mukaan se, että julkiset ja yksityiset toimijat eivät nyt ole samalla pelikentällä, tekee järjestelmästä tehottoman.

- Kauhuskenaario on se, että meille tulee malli, jossa on sekä verorahoitteisen että vakuutuspohjaisen järjestelmän huonot puolet. Tätä me yritämme valmistelussa välttää kaikin puolin, Sillanaukee sanoo Verkkouutisissa.

Uusi lakiluonnos on tarkoitus lähettää lausunnoille marraskuussa.

