Verkkokauppa tuo antikvariaateille lisää asiakkaita

Vaikka konmaritus eli kodin raivaaminen turhasta tavarasta on kerännyt paljon faneja, laadukkaat kirjat ja dvd-elokuvat käyvät yhä kaupaksi antikvariaateissa. Oikeastaan aiempaa vauhdikkaammin.

- Tästä vuodesta on tulossa viime vuotta parempi, joten en voi valittaa, sanoo kauppias Timo Surojegin.

Hän pitää käytettyjen kirjojen ja elokuvien liikettä Helsingin Kampissa. Surojegin on myös Suomen antikvariaattiyhdistyksen puheenjohtaja.

- Toki joskus 1980-luvulla oli enemmän asiakkaita, mutta silloin kirjoja kerättiin eri tavalla. Nyt niitä myydään enemmän suoranaiseen tarpeeseen kuin johonkin hassuun kokoelmaan.

Surojeginin antikvariaatin tuotteita voi ostaa myös verkosta. Pelkästään kivijalassa toimivat liikkeet eivät välttämättä enää pärjää.

Klassikot myyvät aina vain

Cd-levy tuskin palaa suosikkituotteeksi, mutta kirjoille on kovasti kysyntää. Kotihyllystä heivattuja teoksia kannattaa tarjota omaan lähidivariin.

- Käytetty kirja liikkuu Suomessa erittäin hyvin, kertoo Antikvaari-verkkokaupan pitäjä Jukka Lavonen.

Hän kehuu kirja-alan viimeaikaista “positiivista pöhinää” ja sanoo viimeisen vuoden olleen liiketoimintansa kannalta voimakkaan kasvun aikaa.

- Kaikesta ympärillä tapahtuvasta päätellen minusta tuntuu, että kirja is back, jos se nyt koskaan on poissa ollutkaan. Kierrätysasenne on myös kasvussa.

Antikvaarille se tarkoittaa hyvää bisnestä. Suomen suurin verkkoantikvariaatti edustaa yli 80 kauppiasta ja myy vuodessa yli 100 000 kirjaa. Valikoimissa on myös elokuvia ja musiikkia.

Timo Surojeginin liikkeessä ei myydä cd-levyjä, mutta elokuvaklassikoita ja harvinaisempien lajityyppien dvd:eitä menee kaupaksi.

- Perus-Hollywood-juttuja, joita edesmennyt Anttila myi eurolla, en halua, hän tarkentaa.

Kirjoissa epätoivotuin laji ovat muutaman vuoden takaiset bestsellerit. Antikvariaateissa ei innostuta kertakäyttökirjallisuudesta.

Viiden viime vuoden myydyin teos on Jukka Lavosen tilaston mukaan Mihail Bulgakovin Saatana saapuu Moskovaan -klassikkoromaani.