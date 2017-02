Veneveron perumisesta riita hallituspuolueiden kesken – Orpo: Kohtalo sidottu moottoripyöräveroon

Kokoomuksen ja keskustan eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat valmiita perumaan moottoripyöräveron lisäksi myös veneveron. Sen sijaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho pitää kiinni hallitusohjelmassa sovitusta veneverosta.



– Veneveron suhteen emme ole tehneet mitään avausta hallitusohjelman muuttamisesta, Terho toteaa Lännen Medialle.



Hän pitää moottoripyöräveroa ja veneveroa erillisinä kysymyksinä.



Sen sijaan valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan vene- ja moottoripyöräverot kuuluvat samaan pakettiin. Se tarkoittaa sitä, että molemmat pitäisi perua, jos perumiseen lähdetään.



– On aika vahva signaali, kun myös pääministeripuolueen keskustan ryhmänjohtaja ehdottaa verojen perumista. Meidän täytyy nyt hallituksessa rauhassa arvioida tilanne, Orpo sanoo Lännen Medialle.



– En ole alun perinkään ollut näistä veroista innostunut, mutta valmistelu on tehty hallitusohjelman mukaisesti. Odotan vielä myös lainsäädännön arviointineuvoston arviota, lausuntoyhteenvetoa ja päivitettyä verotuottoarviota, hän lisää.



Sampo Terho ilmoitti perjantaina, ettei perussuomalaisten eduskuntaryhmä toivo moottoripyöräveron toteutumista. Sen jälkeen sekä keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen että kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen ovat toivoneet moottoripyöräveron lisäksi myös veneveron perumista.



Keskustan ryhmänjohtajan Antti Kaikkosen mukaan moottoripyörävero on veneveroa ongelmallisempi, mutta hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan on hänestä syytä arvioida molempia.



Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoo, että uusien pisteverojen sijaan ihmisiä pitäisi kannustaa hankkimaan veneilyyn ja moottoripyöräilyyn liittyviä välineitä, ostamaan palveluja ja sitä kautta työllistämään.



Jokisen mukaan kehysriihessä huhtikuussa pitää arvioida, tarvitaanko korvaavia veromuutoksia vene- ja moottoripyöräveron tilalle.



– Silloin on syytä katsoa talouden kokonaistilanne eikä sitä, paljonko vene- ja moottoripyöräverosta jää aukkoa. Niiden tuottoarviohan oli hyvin epämääräinen, Jokinen sanoo.