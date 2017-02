Ei Suomessa enää kannusteta mihinkään ja ihmiset alkavat olla lopen kyllästyneitä tähän. Näillä pisteveroilla on todella negatiivinen vaikutus ja ihmiset voivat mennä lomillaan harrastamaan muuallekin jossa on lämpimämmät kelit niin veneilyyn kun moottoripyöräilyynkin. Kas kummaa kun kukaan ei hiisku siitä, että byrokratiaa tulisi todella purkaa luonnollisen työllistymisen edistämiseksi. Kuinkas siitä voisi puhuakaan kun noita byrokraatteja vain työllistetään lisää ja he keksivät vain lisää ongelmia veroja ja maksuja joita poliitikot nuijivat läpi. Turha kuvitella, että nämä verot on poliitikkojen keksimiä, ne taitavat tulla Trafilta joka on pohjaton kaivo jonka on pakko keksiä uutta ja uutta lypsettävää.