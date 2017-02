Veneala iloitsee veron kaatumisesta – veneilijöiden pelko verosta ehti jo hidastaa venekauppaa

Venevero olisi ollut työllisyydelle ja taloudelle vahingollinen vero kaiken kaikkiaan, sanoo Venealan Keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo.



Veneala iloitsee hallituksen keskiviikkoisesta päätöksestä perua vene- ja moottoripyöräverot. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) on ilmoittanut veron perumisesta twiitissään.



Pajusalon mukaan esityksestä luopuminen oli hallitukselta ”hyvin järkevä päätös”.



– Ilman muuta hallituksen kannattaa keskittyä työllisyyteen ja kestävän kasvun rakentamiseen, mikä on hallitusohjelmankin päätavoite.



– Laskelmia oli monenlaisia, mutta jokainen näytti, että tämä olisi ollut kannattamaton vero, joka olisi tuonut Suomeen jopa työttömyyttä, Pajusalo sanoo.



Pajusalon mukaan venevero on ollut jo viime vuoden puolella venekaupoissa suurena keskustelunaiheena.



Hänen mukaansa jokainen vastaavanlainen muutos aiheuttaa markkinahäiriön, kun kuluttajat miettivät mahdollisen veron vaikutuksia.



– Kauppiaiden kommentteja kuunnellessa on selkeästi käynyt ilmi, että verolla on ollut jonkinlaista vaikutusta myös kauppaan.



Veroa kokeiltu useassa maassa



– Varmaan silloin aikoinaan vuoden 2015 tiedon valossa vero vaikutti ihan hyvältä ajatukselta. Mutta matkan varrella on tullut paljon uutta tietoa ja tehty selvityksiä ja kansainvälisiä vertailuja.



Finnboat teki lausuntokierroksella verosta kansainvälisen vertailun.



– Vertailussa oli paljon näyttöä siitä, miten huono tällainen verotus on.



Pajusalon mukaan veroa on kokeiltu useassa maassa. Esimerkiksi Ruotsissa todettiin, että venevero olisi hallinnollisesti vaikea järjestää ja tuotto olisi varsin alhainen.



– Jopa hallituksen veroesityksessä mainittiin, että venevero olisi haitannut taloutta ja työllisyyttä.



Pajusalon mukaan koko venealalla on Suomen kannalta merkittävä työllistävä vaikutus.



Hänen mukaansa veneiden valmistuksesta yli 70 prosenttia menee vientiin. Venealan liikevaihto on puolisen miljardia ja ala työllistää 3 500-4 000 henkeä.