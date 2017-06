Venäläislasten omavaltaisesta huostaanotosta epäillyt vanhemmat palasivat lapsineen Venäjälle

Sijoituspaikasta lapsensa vieneet vanhemmat palasivat lapsineen Venäjälle. Keskusrikospoliisi ja syyttäjä vahvistavat Lännen Medialle, että perhe on palannut kotimaahansa. Vanhempia epäillään lasten omavaltaisesta huostaanotosta, ja tapaus on parhaillaan syyteharkinnassa.

Seinäjoella asuneen venäläisperheen lapset olivat kiireellisesti sijoitettuina lastensuojeluyksikköön Seinäjoen Ylistarossa, kun heidät vietiin sijoituspaikastaan. 10-vuotias tyttö ja viisivuotiaat kaksoset vietiin lastensuojeluyksiköstä 23. syyskuuta 2016.

Tapauksessa on kaksi epäiltyä: vuonna 1974 syntyneet lasten vanhemmat. Samassa yhteydessä on tutkittu myös sellaisten henkilöiden toimia, joilla on kytköksiä Venäjän lähetystöön.

- Ainakin joillain Venäjän lähetystöön työllistyneillä on osuutta asiaan, kertoo Pohjanmaan syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Jaana Nyrhilä.

Rikoksesta epäillään kuitenkin vain lasten vanhempia.

Keskusrikospoliisissa tutkintaa johtanut Mika Ihaksinen ei kerro, kuinka lapset vietiin sijoituspaikastaan. Hän muistuttaa, ettei lastensuojeluyksikkö ole vankila.

- Ei siellä tarvitse kuin avata ovi, Ihaksinen sanoo.

Kiireellinen sijoitus kestää kaksi viikkoa. Sen jälkeen arvioidaan, voiko lapsen palauttaa huoltajilleen vai pitääkö hänet huostaanottaa. Nyrhilä ei ota kantaa siihen, olivatko lapset laillisesti vanhempiensa huostassa perheen palatessa Venäjälle.

Lapsen omavaltainen huostaanotto on rikosnimike, johon Ihaksisen mukaan voi syyllistyä vain lapsen vanhempi tai huoltaja. Muussa tapauksessa kyse on jonkinlaisesta sieppausrikoksesta.

Omavaltaisesta huostaanotosta saa sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

- Omavaltainen huostaanotto on hyvin lievästi rangaistu. Lisäksi siinä on harkintamahdollisuus. Vaikka rikos katsottaisiinkin tapahtuneeksi, tuomiota ei välttämättä anneta, jos se olisi lapsen edun vastaista, Ihaksinen kertoo.

Tapaus siirtyi syyttäjälle maaliskuun lopussa, mutta syyteharkinta kestää pitkälle syksyyn. Nyrhilä uskoo, että päätös syytteiden nostamisesta valmistuu aikaisintaan loppusyksystä.