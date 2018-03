Venäjän tiedustelu oli aktiivista Suomessa myös viime vuonna, osoittaa supon vuosikirja

"Mutku ulkoistus ja pilvipalvelut on niin trendikkäitä joten meidänkin pitää tehdä niin" sanoo firman johtoporras. Käytännössä aina nostetaan samalla kädet pystyyn tietoturvan suhteen; kun data on kerran kuskattu talosta ulos, se on lopullisesti julkista, vaikkei johto sitä halua myöntääkään.