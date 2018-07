Venäjän puolella syttyneet maastopalot levinneet Suomen puolelle

Venäjän puolella syttyneet maastopalot ovat levinneet Suomen puolelle seitsemän kilometriä Inarin Raja-Joosepin raja-asemalta etelään, ilmoittaa hätäkeskus.

Venäjän rajavartiolaitos kertoi palon ylittäneen Lotta-Murmansk-tien Lotan rajanylityspaikan itäpuolelta. Rajanylitys ei tällä haavaa onnistu Lotan ylityspaikan kautta.

Venäjän puolella paloalue on useiden kilometrien levyinen.

Lapin pelastuslaitos ja Rajavartiosto ovat aloittaneet satojen metrien levyisen palovyöhykkeen sammuttamisen Suomen puolella. Rajavartioston partioiden lisäksi mukana on toistakymmentä varusmiestä kouluttajineen Ivalon rajajääkärikomppaniasta. Myös Sallan Kotolassa on varauduttu sammutustehtäviin. Pelastuslaitos on perustanut johtokeskuksen Rovaniemelle.

Liikenneviraston mukaan liikenne on suljettu Raja-Joosepin raja-asemalla. Liikenne ei onnistu kumpaankaan suuntaan.

Sallassa kilometri valtakunnanrajasta

Metsäpalo raivoaa myös lähellä itärajaa Sallassa. Lapin rajavartioston mukaan palo on tällä haavaa noin kilometrin päässä valtakunnanrajasta. Rajavartiosto seuraa tilannetta tähystämällä.

Rajavartiosto kehottaa ottamaan metsäpalovaroitukset vakavasti ja toimimaan niiden mukaan. Lisäksi se neuvoo Lapissa liikkuvia välttämään Raja-Joosepin alueella rajavyöhykkeelle menoa, vaikka rajavyöhykelupa antaisikin siihen mahdollisuuden.

--

Korjattu aiempaa juttua: Tietä 91 ei ole suljettu liikenteeltä, vaan liikenne on suljettu Raja-Joosepissa valtakunnan rajalla.