Venäjän puolella syttyneet maastopalot levinneet Suomen puolelle - liikenne Ivalosta rajalle katkaistu

Venäjän puolella syttyneet maastopalot levisivät aamupäivällä Suomen puolelle seitsemän kilometriä Inarin Raja-Joosepin raja-asemalta etelään, ilmoittaa hätäkeskus. Palo on Luton raja-aseman tasolla.

Venäjän puolella paloalue on useiden kilometrien levyinen.

Lapin pelastuslaitos ja Rajavartiosto ovat aloittaneet noin 300 metrin palovyöhykkeen sammuttamisen. Rajavartioston partioiden lisäksi mukana on varusmiehiä Ivalon rajajääkärikomppaniasta. Myös Sallan Kotolassa on varauduttu sammutustehtäviin. Pelastuslaitos on perustanut johtokeskuksen Rovaniemelle.

Suomen ja Venäjän viranomaiset tutkivat tilannetta.

Liikenneviraston mukaan tie 91 on suljettu maastopalon takia Ivalon ja Raja-Joosepin välillä.