Venäjän-liikenne rajattu junalakon ulkopuolelle – "Tärkeää Suomen imagon kannalta"

Vaikka Veturimiesten liiton mielenilmaus on pysäyttänyt tänään junaliikenteen Suomessa, Venäjälle liikennöivät Allegro- ja Tolstoi-junat lähtevät matkaan normaalisti.

Tolstoi-juna on Venäjän rautateiden RZD:n kalustoa, ja siinä on Suomen puolella VR:n veturi. Allegro-junat taas ovat yhteistyöliikennettä VR:n ja RZD:n kesken. Molemmat junat on rajattu mielenilmauksen ulkopuolelle.

– Venäjälle kulkevat junat ovat oikeastaan ainoaa kansainvälistä henkilöliikennettä Suomessa. Vastaavissa tilanteissa on ollut yleistä, että kansainvälisten matkustajien liikkuminen on pyritty varmistamaan, kertoo VR:n lähiliikenteen viestintäpäällikkö Kaisa Enkkelä.

Hänen mukaansa Allegro-junat on jätetty mielenilmauksen ulkopuolelle yhteistyössä Veturimiesten liiton kanssa.

Allegro-junissa henkilökunta on Suomen puolella VR:n suomalaista henkilökuntaa ja Venäjän puolella RZD:n henkilökuntaa. Tolstoi-junaa operoi RZD.

– Kansainvälinen liikenne on tärkeää myös Suomen imagon kannalta, eli se on pyritty mahdollisuuksien mukaan varmistamaan lakkotilanteissa, Enkkelä sanoo.

Edestakaisia Allegro-vuoroja Pietariin on päivittäin neljä. Tolstoilla on yksi lähtö vuorokaudessa Helsingistä ja yksi Moskovasta.